Gheata cu bacterii coliforme la KFC, in Mall Vitan. Ce masuri ia Protectia Consumatorului

Mai exact, directorul executiv al ANCP, Paul Anghel, a anuntat marti ca, in urma analizelor efectuate in urma unei actiuni de control, s-a demonstrat ca gheata folosita de un fast-food KFC din zona Vitan era infestata cu bacterii coliforme (provenite din materii fecale - n.red.) si cu enterococi intestinali (al caror mediu de viata este, de regula, intestinul gros - n.red.), potrivit Agerpres.Potrivit directorului ANPC, actiunea de control - desfasurata in 7 fast-food-uri - urmarea sa stabileasca daca nu cumva agentii economici pun in pahare o cantitate de gheata mai mare decat cea prevazuta in normative, dandu-le astfel clientilor bauturi diluate.Dupa ce probe de gheata au fost testate in laborator (si apoi retestate pentru confirmarea rezultatelor - n.red.) s-a constatat, insa, ca gheata continea nu doar o cantitate anormal de mare de germeni, dar si bacterii coliforme si enterococi intestinali, dar si Clostridium.Seful ANPC a precizat ca au fost descoperite probleme la 5 din cele 7 fast-food-uri controlate, dar nu le-a mentionat pe celelalte 4."La mall-ul din Vitan am prelevat gheata, am trimis-o la un laborator pentru a o verifica si am determinat anumite valori. N-as vrea sa ma refer la numarul total de germeni, care a fost iarasi destul de mare si a fost depasit, pentru ca pot fi unitati de focar patogene sau nepatogene, dar am gasit, la doua probe, bacterii coliforme si enterococi intestinali. Am gandit sa limitam raspandirea acestei gheti cu probleme, respectiva masina de gheata a fost sigilata, operatorului economic KFC i-a fost adus la cunostinta ca aceste analize au fost facute si ca au fost depistate bacterii coliforme si enterococi intestinali,Analizele au fost repetate, este un laborator din Bucuresti acreditat si autorizat RENAR, care a primit de la noi probe de la mai multe unitati din Bucuresti, in 5 dintre cele 7 unitati verificate s-au gasit in continuare aceste probleme - bacterii coliforme, enterococi, Clostridium - lucruri care dupa parerea noastra sunt de neacceptat", a spus Paul Anghel citat de Agerpres.Acesta a mai spus ca "se vor incheia documente prin care li se vor opri acele masini de gheata, astfel incat sa nu se mai propage povestea cu infectarea mai departe. Vom alerta si Ministerul Sanatatii in cursul zilei de astazi (marti, n.r.), ca sa ve