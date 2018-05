Gigantul militar american Raytheon a semnat contractul pentru sistemele Patriot destinate Romaniei

"Publicat de catre Departamentul de Aparare al Statelor Unite pe 24 Mai 2018, contractul dispune inceperea constructiei primei unitati Patriot a Romaniei. Raytheon a inceput inca din prima jumatate a anului 2017 sa o construiasca, cu fonduri proprii, pentru a respecta termenul de livrare deja stabilit", se arata in comunicat.Raytheon a comandat deja mii de piese de la sute de furnizori si a inceput productia componentelor esentiale electronice, pieselor prelucrate si ansamblelor de circuite de carduri si cabluri."Experienta obtinuta in urma celor 220 de unitati de lansare pe care le-am produs deja ne va permite sa respectam termenul de livrare a sistemelor Patriot in Romania. Suntem in plin proces de integrare a industriei romanesti de aparare in reteaua noastra globala de productie, astfel incat sa putem emite cat mai curand primul ordin de comanda catre o companie romaneasca", a spus Tom Laliberty, vicepresedinte al IDS (Integrated Air and Missile Defense for the Raytheon Integrated Defense Systems/ Aparare Integrata Antiaeriana si Anti-racheta in cadrul Raytheon Sisteme Integrate de Aparare).Patriot este un element al apararii impotriva rachetelor balistice si de croaziera, a aeronavelor si dronelor. Tari NATO precum Statele Unite, Germania, Olanda si Spania au deja sisteme Patriot.Pe 29 noiembrie 2017, Romania a semnat o scrisoare de oferta si acceptare pentru Patriot, devenind astfel a 6-a tara membra NATO care achizitioneaza sistemul.Pe 28 martie 2018, si Polonia a semnat scrisoarea de oferta si acceptare, devenind a 7-a tara parte din acest club exclusivist.Totodata, in 7 mai, ministerul suedez al Apararii a anuntat ca a primit scrisoarea de oferta si acceptare pentru Patriot.Sistemul Patriot produs de Raytheon contine radare, tehnologie de comanda si control si mai multe tipuri de interceptori care lucreaza impreuna pentru a detecta, identifica si neutraliza rachete tactice balistice si de croaziera, drone, aeronave si alte tipuri de amenintari aeriene.Citeste si Presa occidentala, despre achizitia de catre Romania de sisteme Patriot: Rusia se va infuria probabil ...citeste mai departe despre " Gigantul militar american Raytheon a semnat contractul pentru sistemele Patriot destinate Romaniei " pe Ziare.com