Medicul a publicat imaginea unui castel sustinand ca este din Romania si peste 12.000 au distribuit imaginea, desi in realitate este din Germania."Acest castel mirific se afla in comuna Ususau, jud. Arad. A fost construit acum 850 de ani. Descopera minunatiile Romaniei", a scris el la descrierea imaginii, arata Adevarul.O parte dintre prietenii medicului s-au prins ca este o gluma si l-au intrebat daca s-a inscris in PSD pentru ca "doar la ei am mai vazut delir la cote maxime". "Ai 3.000 de distribuiri si aproape 500 de like-uri. Asa ne putem da seama ca oamenilor le place sa fie prostiti. Iti dai seama ce periculoase sunt fake news-urile, in general?", a notat cineva.Tanarul a declarat ca a ales numele de Ususau, deoarece este un termen folosit cu prietenii atunci cand glumeste pe seama unei persoane "nu stie pe ce lume traieste" si ca apoi a vrut sa vada pana unde poate ajunge totul."Efectiv am gasit poza cu castelul Eltz din Germania si am zis sa pun o descriere la misto ca se afla in comuna Ususau judetul Arad. Nu m-am asteptat sa aiba asemenea impact. Era o gluma intre prieteni, pe profilul meu personal de Facebook. Acum am observat ca postarea are peste 10.000 de share-uri, sunt sute de cereri de prietenie, ma intreaba oamenii in privat cum se poate ajunge acolo. Le spun ca e o gluma, ca daca vor le dau coordonatele sa ajunga in Germania. Ususaul e o comuna cu 2.400 de locuitori si singurul punct turistic e o padure", a declarat Daniel Rapcau.Tanarul a tras un semnal de alarma referitor la cat de repede se poate raspandi un fake news in Romania....citeste mai departe despre " Gluma unui medic a ajuns viral: Peste 12.000 de romani au distribuit poza unui castel din Germania crezand ca e in Romania " pe Ziare.com