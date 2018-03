"Suntem in discutii pentru a licentia o singura unitate care sa includa productia, procesarea precum si fabricarea de produse finite din canabis. Despre asta este vorba", a spus Andreas Xanthos, ministrul Sanatatii.Partidele din opozitie care au votat in favoarea proiectului de lege au apreciat ca fiind incomplet cadrul legal introdus de Guvern. De asemenea, au considerat ca nici nu este definit clar, dar ca este un pas in directia buna.Noua Democratie, unul dintre partidele care au fost impotriva proiectului, a spus ca nu pune la indoiala valoarea marijuanei medicinale, dar este impotriva felului in care Guvernul aproba legile noi pentru ca nu se asigura ca va fi prevenita cultivarea, productia si vanzarea necontrolata.Partidul Comunist a votat impotriva proiectului de lege si a facut apel catre minister sa il retraga, acuzand Guvernul ca a dat cale libera "vulturilor" si "multinationalelor criminale".Citeste si:Care sunt cele mai des intalnite produse care contin ulei de canabis?Un oras intreg a fost cumparat de o companie care produce marijuana - Ce planuri areO companie din Statele Unite va cultiva cannabis medicinal in RomaniaUnul din cinci americani poate consuma droguri fara probleme. California, al saselea stat care legalizeaza marijuana ...citeste mai departe despre " Grecia va produce marijuana in scopuri medicale " pe Ziare.com