GRECO a adoptat un nou raport privind reformele justitiei si cere Romaniei explicatii scrise

Presedintele GRECO a fost insarcinat sa prezinte concluziile acestui raport - Greco-AdHocRep (2018) 2 - autoritatilor romane, iar seful delegatiei Romaniei este chemat in urmatoarea reuniune plenara, din luna iunie, sa prezinte in scris care este situatia reformelor justitiei din tara noastra, din punct de vedere institutional cat si al dreptului si procedurii penale, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.Mai mult, autoritatile romane sunt invitate sa autorizeze publicarea acestui raport, asa cum au facut si polonezii, aflati intr-o situatie similara - gest salutat cu aceasta ocazie de GRECO.Anuntul vine dupa ce modificarile aduse de coalitia PSD-ALDE legilor justitiei au fost votate de Senat, luni.O delegatie GRECO a venit in luna februarie la Bucuresti, pentru o evaluare urgenta ad-hoc vizand Legile Justitiei din perspectiva luptei anticoruptie, iar ultimul raport adoptat este rezultatul acestei evaluari.Intr-un raport similar adoptat in decembrie 2017, GRECO a stabilit deja ca progresele actuale ale Romaniei in ceea ce priveste implementarea recomandarilor in domeniul prevenirii coruptiei in randurile parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor sunt "total nesatisfacatoare"."Delegatia GRECO subliniaza ca cei responsabili cu investigarea, urmarirea penala (DNA - n.red.) si judecarea (instantele - n.red.) infractiunilor de coruptie ar trebui sa beneficieze de independenta si autonomia corespunzatoare functiilor lor si sa nu fie supusi unei influente nepotrivite.Acest lucru se aplica si mecanismelor disciplinare, in timp ce judecatorii si procurorii trebuie sa respecte cele mai inalte standarde de integritate.Acesta este unul dintre standardele fundamentale anticoruptie ale Consiliului Europei. De asemenea, delegatia reaminteste recenta recomandare a GRECO de imbunatatire a transparentei procesului legislativ, inclusiv prin asigurarea aplicarii exceptionale a procedurii de urgenta intr-un numar limitat de circumstante", se arata intr-un comunicat al GRECO publicat dupa vizita in Romania de la sfarsitul lunii februarie.Delegatia GRECO a subliniat atunci ca este important ca toate institutiile statului sa conlucreze si sa se respecte reciproc, in conformitate