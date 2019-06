GRECO asteapta ca Romania sa autorizeze publicarea rapoartelor privind starea Justitiei: Tara noastra nu a trecut testul de conformitate

Romania se numara printre tarile care fac obiectul procedurii de neconformitate a GRECO, pentru nerespectarea corespunzatoare a recomandarilor din cea de-a patra runda de evaluari, arata GRECO in raportul consultat de Ziare.com.In cursul sesiunii plenare din 17-21 iunie, GRECO a reexaminat nivelul de conformitate a tarii noastre, in doua noi rapoarte: un raport de urmarire a masurilor privind prevenirea coruptiei, la nivel de parlamentari, judecatori si procurori, si un altul care completeaza raportul intocmit in contextul evaluarii in procedura de urgenta a Romaniei, lansata in 2018, si care privea anumite aspecte ale legislatiei cu privire la statutul judecatorilor si procurorilor, la organizarea judiciara si la Consiliul Superior al Magistraturii, adoptata de Parlament, precum si asupra proiectelor de amendamente privind legislatia penala.GRECO a decis ca Romania ramane neconforma, este concluzia, dar GRECO va face publice cele doua rapoarte atunci cand autoritatile romane vor autoriza publicarea, conform procedurilor.In termeni comparativi, Romania e printre statele cu cel mai mare numar de recomandari GRECO neimplementate sau partial implementate. Turcia este prima astfel de tara, urmata de Bosnia si Hertegovina, Grecia, Armenia, Belgia, Macedonia de Nord, Serbia, Cipru, Portugalia si Romania.In raportul sau global, GRECO avertizeaza ca perceptia pe care o are publicul asupra nivelului redus de coruptie in anumite tari poate duce la subestimarea necesitatii de a lua masuri de lupta impotriva practicilor de coruptie.In acest raport, GRECO trece in revista masurile luate in 2018 de 49 de state membre, in lupta contra coruptiei, in special in ceea ce-i priveste pe parlamentari, judecatori si procurori.Ce contine raportul GRECOSursele consultate de Ziare.com si care au avut acces la rapoartele privind Romania arata ca Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, critica in termeni duri infiintarea Sectiei Speciale, catalogata drept o "anomalie", care afecteaza independenta Justitiei si care trebuie desfiintata.Desi desfiintarea sectiei Adinei Florea nu este explicit numita in recomandari, termenul folosit ...citeste mai departe despre " GRECO asteapta ca Romania sa autorizeze publicarea rapoartelor privind starea Justitiei: Tara noastra nu a trecut testul de conformitate " pe Ziare.com