GRECO nu a primit autorizarea de a publica raportul pe Romania. Tudorel Toader: Acum am primit, acum am transmis!

"GRECO nu a primit inca autorizarea de a publica raportul. Atunci cand o va face si va fi stabilita o data a publicarii, vom anunta", se arata in raspunsul primit de Ziare.com, la intrebarea daca Grupul a primit din partea autoritatilor romane aprobarea de a publica raportul privind Justitia.In 4 aprilie, Guvernul a anuntat ca documentul va ramane confidential pana la momentul la care il va publica GRECO, a declarat atunci purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Tema memorandumului era publicarea raportului."S-a adoptat. In ceea ce priveste publicarea, tine de GRECO. Pana in momentul publicarii, raportul este confidential", sustinea Nelu Barbu.La sase zile distanta, am intrebat la Guvern ce s-a intamplat de la momentul adoptarii memorandumului si de ce nu a ajuns acordul Romaniei pentru publicarea raportului la GRECO.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, ne-a spus ca responsabilitatea trimiterii raspunsului Romaniei la GRECO revine Ministerului Justitiei. Nelu Barbu a reiterat afirmatiile facute in 4 aprilie: Guvernul a adoptat Memorandumul, decizia de publicare va fi a GRECO, iar procedura spune ca Ministerul Justitiei este autoritatea care trebuie sa trimita aprobarea de publicare catre GRECO.In jurul orei 17:00, l-am contactat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a afla unde se afla acordul Romaniei catre GRECO. Ministrul a promis initial ca va reveni cu un raspuns. Dupa mai bine de o ora, la insistente repetate, Tudorel Toader ne-a comunicat: "Acum am primit. Acum am transmis la GRECO!"Raportul GRECOGrupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO) a anuntat ca, in cadrul reuniunii plenare din 19-23 martie, a adoptat un nou raport privind reformele in domeniul Justitiei din Romania si a invitat autoritatile romane sa autorizeze publicarea acestuia. Totodata, presedintele GRECO a fost insarcinat sa prezinte concluziile acestui raport autoritatilor romane, iar seful delegatiei Romaniei este chemat in urmatoarea reuniune plenara, din 18-22 iunie, sa prezinte in scris situatia reformelor justitiei din Romania, atat din punct de vedere institutional, cat si al dreptului si procedurii penale.Platforma Romania 100, d