GRECO: Parlamentarii au propus prag de 200.000 de euro la abuzul in serviciu, intr-o tara in care salariile medii lunare sunt intre 600 - 800 de euro

"S-a sustinut ca modificarile propuse cu privire la Codul de Procedura Penala, discutate de comisia parlamentara speciala comuna in legatura cu Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie, depasesc scopul Directivei mentionate. Aceste modificari propuse dau nastere la ingrijorari serioase atat pe plan intern, cat si printre alte state, pentru potentialul impact negativ asupra asistentei judiciare reciproce si asupra capacitatii sistemului de justitie penala de a aborda forme grave de criminalitate, inclusiv infractiuni legate de coruptie", arata oficialii europeni.Citeste si: GRECO critica modul in care Tudorel Toader a incercat revocarea sefei DNA si cere Romaniei sa abandoneze sectia pentru investigarea magistratilorInflatie de proiecte legislativeIn acest caz, echipa de evaluare ad hoc a GRECO (in continuare GET) a organizat o serie de intalniri si discutii in Romania in perioada 21 - 22 februarie 2018. Echipa a dat ca exemplu o parte dintre modificarile legislative, care ar restrictiona excesiv conditiile de aplicare a tehnicilor de investigatie sub acoperire si utilizarea probelor colectate prin intermediul acestora.GET a atras atentia ca Senatul a inregistrat trei proiecte de legi in data de 21 decembrie 2017, care contin amendamente la Codul Penal (CP), dar si la Codul de Procedura Penala (CPP). Acestea au fost depuse in paralel cu discutiile din comisia speciala condusa de deputatul Florin Iordache."Lasand deoparte intrebarile referitoare la articularea si eventuala suprapunere cu activitatea in desfasurare a comisiei speciale, aceste amendamente - daca ar fi adoptate - ar contrazice in mod clar unele dintre angajamentele internationale ale Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste Conventia Penala privind Coruptia a Consiliului Europei", arata GRECO.GET a constatat, de asemenea, ca exista o alta incercare de modificare a infractiunii de abuz in serviciu, astfel incat sa se dezincrimineze complet toate faptele comise in legatura cu un prejudiciu de pana la 200.000 de euro, "intr-o tara in care salariile medii lunare sunt intre 600 - 800 de euro".