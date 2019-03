GRECO si MONEYVAL: Sectia speciala trebuie desfiintata! OUG 7 va fi evaluata la nivelul Consiliului Europei

"Secretariatul Executiv al GRECO - Grupul Statelor impotriva Coruptiei si cel al Comitetului MONEYVAL (Comitet de experti pentru evaluarea masurilor de combatere a spalarii banilor), ambele organisme din cadrul Consiliului Europei, sustin ca nu au fost consultate ori informate de catre autoritatile romane asupra adoptarii OUG 7/2019 privind modificarea legilor Justitiei", informeaza DNA intr-un comunicat de presa remis marti Ziare.com.DNA precizeaza ca cele doua organisme isi exprima ingrijorarea privind legiferarea prin ordonante de urgenta si isi intaresc opinia ca sectia de anchetare a magistratilor ar trebui desfiintata."Intr-o scrisoare de raspuns adresata conducerii Directiei Nationale Anticoruptie, reprezentantii GRECO si MONEYVAL atrag atentia asupra unor recomandari anterioare, in sensul in care numirea judecatorilor si a procurorilor in functii de conducere trebuie facuta pe baza unor criterii adecvate, clare si obiective, luand in considerare experienta si rezultatele obtinute si, de asemenea, isi intaresc opinia ca nou infiintata Sectie pentru investigarea infractiunilor din justitie trebuie desfiintata.In acelasi document, se reafirma ingrijorarea privind utilizarea excesiva a procedurii de legiferare prin ordonante de urgenta", potrivit sursei citate.De asemenea, GRECO a mai transmis DNA ca adoptarea OUG 7 va fi luata in considerare la urmatorul raport de evaluare, ce va fi discutat in perioada 17-21 iunie 2019."Romania este membru al GRECO din anul 1999 si incepand din 2017 face obiectul unei evaluari ad hoc din partea organizatiei, ca urmare a modificarilor succesive din ultima perioada aduse cadrului care reglementeaza legislatia din domeniul Justitiei.Reprezentantii GRECO sustin ca situatia creata ca urmare a adoptarii Ordonantei 7/2019 va fi avuta in vedere la urmatorul raport de evaluare al GRECO ce va fi discutat la reuniunea din 17-21 iunie 2019", se mai arata in document.DNA a anuntat inca de saptamana trecuta ca cere sesizarea GRECO in acest sens. Institutia a anuntat martea trecuta ca nu isi suspenda activitatea, insa a afisat pe site un banner pe care scrie: "DNA - Institutie in pericol de a fi blocata de OUG 7/2019. Combaterea coruptiei la nivel inalt risca sa fie paraliza ...citeste mai departe despre " GRECO si MONEYVAL: Sectia speciala trebuie desfiintata! OUG 7 va fi evaluata la nivelul Consiliului Europei " pe Ziare.com