Grefierii fac astazi miting la Guvern, urmat de proteste pe termen nedeterminat

Acest miting este urmat de alte actiuni de protest, organizate impreuna cu Federatia PUBLISIND, pe termen nedeterminat, pana la solutionarea revendicarilor, potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com.Demersul vine dupa ce anterior, in saptamana 11-15 martie 2019, grefierii din toata tara au purtat banderole albe. Incepand cu data de 18 martie 2019, ei au refuzat sa lucreze suplimentar in instante si parchete, iar acest lucru ar genera blocaje in activitate in maxim 10 zile."Functionarea sistemului judiciar si activitatea instantelor si parchetelor depinde de munca suplimentara", explica sindicalistii.NemultumirileGrefierii sunt nemultumiti de conditile de munca, de salarizare si de neplata unor drepturi salariale care au fost amanate prin ordonante succesive."Legile succesive de salarizare au avut un efect si mai grav: au pozitionat grefierul ca fiind cea mai prost platita categorie profesionala din sistemul de justitie.Astfel ca, daca in anii 2000 salariul unui grefier era in procent de 70-80% din salariul unui judecator, in prezent, acesta a ajuns sa fie in procent de numai 25-30%, astfel cum a recunoscut, in mod public, insusi actualul ministru al Justitiei, intr-un comunicat de presa", arata sindicalistii de ce ies in strada.Potrivit acestora, modificarile legislative au adus atributii suplimentare care au grevat activitatea grefierilor, mai ales prin transferul unor atributii administrative de la magistrati, cum ar fi redactarea dupa model a hotararilor judecatoresti, iar modificarea regulamentelor de ordine interioara a adus atributii numeroase in sarcina grefierilor care au devenit, pe rand, statisticieni, arhivari, informaticieni, agenti procedurali si chiar factori postali.Agenda publica"Numirile si revocarile din functii cheie, modificari ale legilor justitiei, au fost subiecte care au tinut prima pagina a ziarelor sau prime-time news-ul televiziunilor, fara a se tine cont de faptul ca Justitie nu inseamna doar magistrati - judecatori si procurori si fara a fi tratate cu adevarat principalele probleme din sistem", isi exprima nemultumirile grefierii.Care sunt problemele Justitiei- Subfinantarea cronica, atat sub aspectul resurselor materiale