"Din punctul de vedere al Ministerului Muncii suntem lamuriti: ca modul de calcul a fost ok, vedem ce vor face ordonatorii de credit. Noi am cerut sa fie clarificat modul de aplicare a legii. Ministerul Muncii urmeaza sa trimita astazi o recomandare a modului de calcul catre ordonatorii de credite", a spus Lucian Peresi, presedinte executiv al PROJUST, precizand ca modalitatea de calcul fost inteleasa gresit, dar ca Ministerul Muncii considera ca Legea Salarizarii este clara.In cazul in care nu se va schimba nimic, 70% dintre grefieri vor avea salariile mai mici cu sume cuprinse intre 36 de lei si 500 de lei."Nu va fi o crestere a salariilor, ci evitam o scadere a salariilor", au adaugat sindicalistii.Ca o concluzie, acestia au transmis ca "pe acest subiect suntem multumiti de discutii. Asteptam sa vedem ce urmeaza".Amintim ca, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut ca, daca in cazul grefierilor o sa scada salariile, acest lucru este posibil sa se intample din cauza unor hotarari judecatoresti si nu din cauza modificarilor facute recent de guvernele PSD-ALDE, legea salarizarii si mutarea contributiilor de la angajator la angajat.... citeste mai departe despre " Grefierii au fost la negocieri cu Olguta Vasilescu: Fara o interventie, 70% dintre salarii vor fi diminuate " pe Ziare.com