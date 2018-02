Grefierii din Bucuresti au primit salarii mai mici cu pana la 500 de lei. Vasilescu sustine ca de vina e Ministerul Justitiei

Miercuri dimineata, la Ministerul Muncii, a avut o intalnire intre Olguta Vasilescu si reprezentantii sindicatului PROJUST, unde s-a discutat despre nemultumirile grefierilor.La finalul intalnirii, reprezentantii grefierilor au declarat ca sunt multumiti de discutiile avute si ca li s-a promis o solutie pentru ca salariile sa nu mai scada."Din ce am identificat noi se pare ca in cursul anului 2017 la Ministerul Muncii au fost transmise de catre Ministerul Justitiei salariile greferilor de la acel moment. Salariile din 2017 februarie. Pe baza acelor salarii, Ministerul Muncii a intocmit grila si a preconizat anumite cresteri salariale. Se pare ca Ministerul Justitiei a comunicat niste salarii eronate si evident de la toata aceasta nebunie s-a ajuns ca in prezent salariile care se vor plati pentru ianuarie in cadrul anumitor instante sa fie fie reduse", a declarat Lucian Alin Peresi, presedintele executiv al PROJUST, pentru Ziare.com.Practic, ar fi vorba despre o eroare in modalitatea de calcul, dar nu este foarte clar si se asteapta un raspuns final de la Ministerul Muncii."Vasilescu a precizat ca nu stie de unde este aceasta scadere. Am procedat la niste simulari in prezenta dansei pe baza Legii 153 si am constatat ca modalitatea de calcul folosita la Ministerul Muncii conduce la alte salarii decat cele calculate de Curtea de Apel Bucuresti", a continuat Peresi.Acesta a precizat ca, in consecinta, Vasilescu a decis sa stabileasca pentru miercuri o intalnire cu doi reprezentanti de la Curtea de Apel Bucuresti, de la Resurse Umane, reprezentanti de la Parchetul General, la fel de la Resurse Umane si de la Ministerul Justitiei, tot de la Resurse Umane."Impreuna cu cei de la Ministerul Muncii sa stabileasca, sa identifice modalitatea clara si completa de calcul al salariilor si care sa fie transmisa la toti angajatorii, sa fie aplicata unitar la nivel national. E nefiresc ca doua persoane care au aceeasi functie si aceeasi vechime in sistem sa aiba salarii diferite.Nu poti tu grefier cu 25 de ani vechime la Curtea de Apel Bucuresti sa ai un salariu diferit nici macar cu un leu fata de cel de la Constanta. E aceeasi lege", a mentionat sindicalistul.Peresi a precizat ca de luni de ...citeste mai departe despre " Grefierii din Bucuresti au primit salarii mai mici cu pana la 500 de lei. Vasilescu sustine ca de vina e Ministerul Justitiei " pe Ziare.com