Zeci de grefieri au iesit pe treptele Palatului Justitiei: Nu vor sa ramana fara pensiile speciale. Ministrul Justitiei pledeaza pentru dialog (Video)

Zeci de grefieri au iesit joi pe treptele Palatului de Justitie din Capitala, sediul Curtii de Apel Bucuresti si al Judecatorie Sectorului 5.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat joi la sediul CSM ca vrea un dialog cu grefierii nemultumiti de eliminarea pensiilor speciale si pentru personalul auxiliar din Justitie. Ministrul a explicat ca este solidar cu premierul in incercarea de a redresa situatia financiara."Vom fi deschisi spre dialog ca intotdeauna. Am avut o relatie deschisa cu grefierii in ceea ce priveste politica legislativa. Eu ii invit sa aiba rabdare pana avem aceasta discutie. Dincolo de acest aspect, traim momente dificile datorita unor cauze pe care nu acest guvern le-a generat. Acest guvern incearca sa scoata tara dintr-un impas in ceea ce priveste legislativul praf, avem rabdare, vom avea dialog. Vom gasi solutii.Traim momente dificile in justitie, dar nu din cauza PNL. Incercam sa scoatem tara din impasul administrativ in care ne-a bagat PSD. Si la economie si in justitie dar si la coeziunea sistemului judiciar avem probleme din cauza proastei administrari a tarii de catre PSD. In ceea ce priveste greva grefierilor, vom avea dialog, vom gasi o modalitate de intelegere.Voi avea un dialog cu cei din CSM, le voi transmite guvernului din care fac parte, dar sunt solidar cu premierul, in incercarea de a redresa situatia. Acestea cauze vin din trecut, sunt multe cauze, precum lipsa de coeziune, excesele in anumite cazuri, intens mediatizate, dar si problema drepturilor salariale. Vechea guvernare n-a luat masuri, ci au lasat problemele sa se acutizeze.Totusi, nu e o chestiune de grea mostenire, ci o una care ne afecteaza pe toti. Cadoul celor trei ani de proasta guvernare a tarii de catre PSD ne afecteaza pe toti," declara Predoiu.Protestul grefierilorProtestul se deruleaza pe durata dezbaterii legii privind eliminarea pensiilor speciale in Camera Deputatilor."Miercuri, 18 decembrie 2019, incepand cu ora 10:00, peste 6.000 de grefieri vor iesi in fata instantelor si a parchetelor la nivel national, pe timpul activitatii Plenului Camerei Deputatilor, timp in care vor fi inchise arhivele si registraturile si suspendate sedintele de judecata.Motivul il reprezinta s