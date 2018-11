Greva de la metrou ar putea incepe in doar cateva zile. Aproximativ 700.000 de bucuresteni ar fi direct afectati

Inca de la finele lunii octombrie, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM), Ion Radoi, anunta ca salariatii Metrorex se pregatesc de greva, de vreme ce conducerea companiei refuza sa le majoreze salariile si sa le creeze conditii mai bune de munca.La acel moment, Radoi sustinea ca angajatii Metrorex isi doresc o majorare cu 42% a salariilor. Motivul invocat de liderul sindical: angajatii metroului de la Bucuresti muncesc la fel ca cei din Bruxelles si merita remuneratii similare! Totodata, angajatii metroului din Capitala au cerut conducerii sa angajeze cateva sute de oameni in plus, astfel incat activitatea companiei sa se desfasoare in conditii mai bune.Dupa o runda de negocieri desfasurata pe 26 octombrie, conducerea Metrorex a anuntat ca nici nu poate fi vorba despre acordarea unor astfel de drepturi. In primul rand, din cauza ca nu exista bani in bugetul din 2018 al companiei pentru acordarea unor majorari salariale in cuantum de 42%. In al doilea rand, chiar daca banii ar exista, legea n-ar permite astfel de cresteri bruste de venit.Contactat telefonic, Ion Radoi a declarat pentru Ziare.com ca salariatii nu s-au lasat impresionati de argumentele conducerii. Dimpotriva, au deschis conflictul de munca si nu vor ezita sa intre in greva, in cazul in care conducerea Metrorex va continua sa refuze majorarea salariilor si angajarea de noi specialisti."Cum sa nu permita legea efectuarea de majorari salariale? Sigur ca legea permite, atata vreme cat exista resursele necesare pentru ca solicitarile noastre sa fie solutionate. Sigur ca aici vorbim, de fapt, despre o negociere.Deja am parcurs niste etape. Am deschis conflictul de munca. Am notificat Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), iar miercuri (7 noiembrie - n.red.) urmeaza sa se desfasoare concilierea. In functie de ceea ce se va stabili la conciliere, vom stabili ce avem de facut", a precizat pentru Ziare.com Ion Radoi.Liderul sindical arata ca, in cazul in care nu se va ajunge la o intelegere cu managementul Metrorex, salariatii nu vor ezita sa intrerupa traficul in subteran. ...citeste mai departe despre " Greva de la metrou ar putea incepe in doar cateva zile. Aproximativ 700.000 de bucuresteni ar fi direct afectati " pe Ziare.com