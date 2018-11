Asta in conditiile in care angajatii de la metrou au de gand sa faca miercuri greva generala de la 4:00 la 16:00.Potrivit instantei, Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) nu a respectat legea dialogului social.Instanta "constata nelegalitatea declararii si declansarii grevei de avertisment in data de 15.11.2018, intre orele 4.00-6.00, la nivel de Metrorex SA".Conducerea Metrorex isi manifesta disponibilitatea pentru continuarea negocierilor, conform legii dialogului social si face apel la angajatii sai sa ia in considerare ca asigurarea transportului calatorilor la timp si in siguranta este prioritara.Sindicatul Liber Metrou a declansat joi, 15 noiembrie 2018, o greva de avertisment intre orele 04:00 - 06:00. Consiliul General al USLM a respins oferta de crestere salariala lansata de Metrorex si a decis sa continue conflictul de munca. Sindicalistii solicita o crestere a salariilor cu 42%.Acceptarea majorarilor salariale cerute de sindicalistii de la metrou ar duce la o crestere a pretului biletului la 4 lei, de la 2,5 lei pentru o calatorie, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova. Sova ii acuza pe sindicalisti si pe liderul sindical Ion Radoi de santaj. Ministrul a mai spus ca Radoi vinde sindicalistilor iluzii, solicitand, in cadrul negocierilor, o crestere salariala de 42%. O asemenea crestere salariala este ilegala, sustine Sova, pentru ca ar trebui corelata cu cresterea productivitatii.- stire in curs de actualizare - ...citeste mai departe despre " Greva de la metrou nu a fost legala, a decis instanta " pe Ziare.com