Demersul Metrorex vine dupa ce Tribunalul Bucuresti a declarat nelegala greva de avertisment declansata de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) in 15 noiembrie.Vineri, angajatii Metrorex au anuntat ca vor intra in greva generala pe perioada nedeterminata de miercuri, intre orele 4:00 si 16:00."Potrivit instantei, Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) nu a respectat legea dialogului social. Instanta "constata nelegalitatea declararii si declansarii grevei de avertisment in data de 15.11.2018, intre orele 4.00-6.00, la nivel de Metrorex SA"", se arata in comunicatul publicat luni de Metrorex.Citeste si: Noutati despre greva de la metrou de miercuri: Totul depinde de decizia CEx si daca ministrul Sova va fi schimbatI.S. ...citeste mai departe despre " Greva de la metrou: Tribunalul Bucuresti judeca azi daca protestul de maine ar fi legal " pe Ziare.com