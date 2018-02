Greva de la Salinele Praid si Slanic Prahova continua. 40 de mineri sunt blocati in subteran de peste 32 de ore

La salina Praid, 40 de mineri sunt blocati in subteran de mai bine de 32 de ore, iar liderul sindical Jozef Kelemen sustine ca nici nu se pune acum problema suspendarii protestelor si reluarii activitatii in mina."A venit ieri aici directorul adjunct al Salrom, sa discute, dar n-a promis nimic. In consecinta, nu putem sista protestul. La acest moment, 40 de mineri raman blocati in subteran. Toti ceilalti angajati, 95 de angajati, protesteaza la suprafata si vor continua sa o faca si in weekend. Activitatea salinei este blocata.Si vom continua sa ne cerem drepturile, in conditiile in care la noi 80% dintre angajati sunt platiti cu salariul minim. In plus, eliminarea unor grile salariale aplicate pana anul trecut a facut ca pana si angajatii calificati sa fie platiti tot cu salariul minim", a precizat Jozef Kelemen pentru Ziare.comDupa negocieri esuate cu conducerea Salrom, minerii de la Salina Slanic Prahova au reluat, de asemenea, greva generala."Noi am acceptat sa suspendam protestul (inceput in seara zilei de 20 februarie - n.red.) in speranta ca negocierile cu directorul Salrom vor da roade. Dar directorul a refuzat sa ne acorde majorarile salariale cerute. De fapt, nu a vrut sa le dea nici macar un leu in plus pe luna oamenilor platiti cu salariul minim, care isi risca viata lucrand cu utilaje vechi de 40 de ani.Acum toti cei 212 angajati ai salinei protesteaza la suprafata. Nu muncim nici in weekend. In plus, luam in calcul ca luni sa ne blocam cu totii in subteran, in semn de protest fata de nepasarea conducerii Salrom", a declarat Alexandru Dragoi.Cu toate ca au trecut deja aproape 72 de ore de la izbucnirea grevelor din saline, Ministerul Economiei, actionarul majoritar al minelor de sare, nu ofera nicio informatie oficiala cu privire la modul in care mediaza conflictele de munca.Reamintim ca situatia dramatica are loc in conditiile in care Salrom (ale carei sucursale sunt salinele Praid si Slanic Prahova) se numara printre societatile cu capital majoritar de stat pe care Guvernul Romaniei le obliga, pentru al doilea an consecutiv, sa vireze catre bugetul nationa ...citeste mai departe despre " Greva de la Salinele Praid si Slanic Prahova continua. 40 de mineri sunt blocati in subteran de peste 32 de ore " pe Ziare.com