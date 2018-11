Greva de miercuri de la metrou s-a amanat. Sindicalistii vor sa-si negocieze salariile cu viitorul ministrul al Transporturilor

Uniunea Sindicatelor Libere de la Metrou a anuntat, printr-un comunicat de presa, amanarea grevei de miercuri."Ca urmare a faptului ca la data trimiterii comunicatului de presa de ieri, nu aveam confirmarea schimbarii conducerii Ministerului Transporturilor, Consiliul General USLM intrunit azi, 20.11.2018, in sedinta extraordinara, a hotarat amanarea declansarii grevei propriu-zise pana dupa instalarea noului ministru al Transporturilor si prima intrevedere cu acesta in calitate de mediator al prezentului conflict colectiv de munca, la o data ce urmeaza sa o anuntam", se arata in comunicatul citat.Pana cand se va amana greva de la metrou ramane de vazut, in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis nu a acceptat sa o numeasca pe Olguta Vasilescu in functia de ministru al Transporturilor.Ce a provocat greva din subteranPentru a semna contractul colectiv de munca pentru anul 2018-2019, Uniunea Sindicatelor Libere de la Metrou (USLM) a cerut ca salariile angajatilor sa fie majorate cu 42%. In plus, vor ca Metrorex sa mai angajeze cateva sute de oameni, astfel incat povara sarcinilor zilnice pentru fiecare salariat sa scada.Presedintele USLM, Ion Radoi sustine ca, de fapt, sindicatul este dispus sa negocieze si, la o adica, s-ar multumi si cu majorari salariale mai mici de 42%."Noi am inceput sa negociem si ajunsesem, practic, la o intelegere cu conducerea Metrorex. Ne intalneam cumva la jumatate si negociam punct cu punct.Pana cand, la un moment dat, s-a gandit domnul ministrul Sova sa bage batul prin gard. A intervenit si a spus ca nu semneaza nimic. Au urmat declaratiile pe care le-am vazut cu totii, potrivit carora nu se pot face majorarile salariale si asa mai departe. Nici nu inteleg caror interese serveste ceea ce a spus ministrul Sova", adauga Ion Radoi.In replica, directorul executiv al Metrorex, Dumitru Sodolescu, a declarat pentru Ziare.com ca sindicalistii n-au renuntat decat in mica masura la pretentiile salariale pe care le aveau initial. In aceste conditii, societatea nu are cum sa le acorde salariatilor majorarile solicitate, sustine Sodolescu."Exista un proces verbal pe care l-am incheiat la negociere: dumnealor au solicitat 41%, iar noi le-am oferit 18%, oferta pe care nu au ac ...citeste mai departe despre " Greva de miercuri de la metrou s-a amanat. Sindicalistii vor sa-si negocieze salariile cu viitorul ministrul al Transporturilor " pe Ziare.com