Greva de proportii la Ryanair: Sunt afectate 6 tari din Europa, 150 de zboruri anulate

Greva din cele sase tari va afecta peste 30.000 de pasageri. La nivel european, cele 150 de zboruri anulate reprezinta aproximativ 8% din totalul zborurilor programate vineri, relateaza BBC.Compania aeriana a transmis ca "regreta sincer aceste intreruperi inutile ale transportului aerian".Conflictul dintre conducerea companiei si personalul aerian este cauzat de conditiile de munca, pe care angajatii le considera dezamagitoare.Avertizari de la MAEMinisterul Afacerilor Externe ii atentioneaza pe romanii care vor sa calatoreasca sau care tranziteaza Olanda, Belgia si Italia ca personalul Ryanair va fi vineri in greva, iar aceasta actiune ar putea afecta programul zborurilor curselor companiei aeriene. MAE a emis o atentionare si pentru Portugalia."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Tarilor de Jos ca, potrivit Asociatiei Pilotilor de Linie olandezi, la data de 28 septembrie 2018, este posibila desfasurarea unei greve a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair, cu afectarea programului de zbor al curselor din aeroporturile olandeze (Schiphol Amsterdam, Eindhoven si Maastricht) ", se arata intr-un comunicat de presa al MAE.De asemenea, o avertizare a fost lansata de MAE si pentru romanii care vor sa calatoreasca in Belgia."Pentru ziua de vineri, 28 septembrie 2018, sunt preconizate mai multe actiuni greviste, astfel: - sindicatele functionarilor au anuntat o manifestatie de protest in Bruxelles, actiune ce va avea ca rezultat perturbari ale circulatiei rutiere si ale retelei de transport in comun, in special in zona centrala a capitalei Bruxelles; - greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair, in urma careia va fi afectat programul de zbor al curselor acestei companii pentru aeroporturile belgiene", potrivit sursei citate.Sursa mentionata mai precizeaza ca, "pentru consultarea drepturilor pasagerilor transportului aerian, se recomanda persoanelor interesate sa acceseze ACEST LINK si sa citeasca drepturile si conditiile inscrise in biletul de calatorie achizitionat".Asistenta consularaMAE ofera si informatii la care romanii pot solicita asistenta consulara, "la numerele de telefon ale Ambasadei Romanie