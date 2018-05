Greva din Sanatate prinde contur. Sindicatele se unesc, semnaturile sunt stranse, mingea e la Guvern

"Sunt peste 50.000 de semnaturi, ceea ce inseamna ca sunt indeplinite conditiile legale pentru declansarea grevei in cele doua sectoare de activitate. In consecinta, programul de greve continua in termenii stabiliti initial: 7 mai - greva de avertisment, in intervalul orar 9.00 - 11.00; 11 mai - greva generala in sistemul de sanatate si asistenta sociala.Membrii Consiliului National Sanitas au reiterat faptul ca organizatia noastra ramane deschisa la dialog, in conditiile in care partea guvernamentala ofera - chiar si in al doisprezecelea ceas - solutii consistente si real aplicabile pentru rezolvarea problemelor generate in Sanatate si Asistenta sociala prin aplicarea noii Legi a Salarizarii", se anunta intr-un comunicat al celor de la Sanitas.Solidaritatea Sanitara se alatura SanitasTot vineri, Federatia "Solidaritatea Sanitara" a anuntat ca se alatura Sanitas si participa la greva de avertisment. Totodata, si Solidaritatea strange semnaturi pentru greva generala.Solidaritatea Sanitara sustine astfel revendicarile comune stabilite cu Federatia Sanitas in cadrul negocierilor din 2 mai de la Ministerul Sanatatii, informeaza un comunicat de presa remis vineri Ziare.com.Prin urmare, pe 7 mai, "Solidaritatea Sanitara" va organiza timp de 2 ore "o greva romaneasca de avertisment", adica va picheta spitalele cu oameni veniti de acasa, echipati in tinute de protest, iar salariatii aflati la serviciu vor face greva japoneza."Pentru a putea fi declarata cu adevarat o greva generala in sectorul sanitar, 'Solidaritatea Sanitara' continua strangerea semnaturilor pentru greva, pana in acest moment exprimandu-si acordul pentru declansarea ei 23,2% din membrii de sindicat ai federatiei", se precizeaza in comunicatul citat.Federatia precizeaza ca actiunile se desfasoara in cadrul manifestarilor impotriva "cresterilor salariale" care scad, de fapt, veniturile angajatilor din Sanatate."Una dintre revendicarile esentiale ale Federatiei 'Solidaritatea Sanitara' o reprezinta eliminarea 'sanctiunilor pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale' pe care o constituie includerea in limita de 30% a sporurilor pentru garda si a celor pentru activitatea desfasurata in zilele nelucratoare, cea mai eficienta solutie constituind-o eliminarea acestei limite", se mai arata in document ...citeste mai departe despre " Greva din Sanatate prinde contur. Sindicatele se unesc, semnaturile sunt stranse, mingea e la Guvern " pe Ziare.com