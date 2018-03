Cum s-a ajuns la amenintari cu greva in sanatate: Guvernul face o haiducie - ia din sporuri, ca n-are bani de salarii

"Medicii si intreg personalul din sistemul de sanatate, afiliati Federatiei Sindicale Hipocrat si nu numai, decid deschiderea conflictului de munca si parcurgerea etapelor legale in vederea organizarii grevei generale.Semnalele de alarma au fost trase si anterior, prin actiuni spontane, individuale, ale biologilor, chimistilor, ale personalului din cadrul directiilor de sanatate publica, inainte si dupa dezbaterile din comisiile din Camera Deputatilor", a anuntat printr-un comunicat de presa Ion Cotojman, presedintele Federatiei Sindicale Hipocrat.Guvernul schimba regulile in timpul jocului pentru ca nu are baniVicepresedintele Sanitas Romeo Stancu a explicat pentru Ziare.com cum s-a ajuns in aceasta situatie si de ce sindicatele nu au reactionat mai devreme."Situatia pe regulamentul de sporuri, daca citim in corpul lui fara Anexa 10, lucrurile sunt foarte bune din punctul nostru de vedere. Numai ca ni s-a bagat pe nas Anexa 10, care ne limiteaza aceste sporuri.In conditiile de fata, ce se incearca prin aceasta Anexa 10 e o haiducie, ca sa zicem de-a dreptul. Aceasta Anexa 10 ia bani din sporurile medicilor si imparte la celelalte categorii profesionale - asistenti, infirmiere, moase etc", ne-a spus Romeo Stancu.Despre aceasta anexa contestata de sindicalisti si personalul medical, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus ca ar fi, de fapt, orientativa, insa cei de la Sanitas nu cred asta pana nu o vad disparuta."Anexa 10 prima data am crezut ca e baza de date, ca pe materialul pe care l-am primit sunt niste sume, are 500 de pagini. Atat timp cat e prinsa in regulamentul de sporuri nu este orientativa, ca in regulamentul de sporuri zice de la Anexa 1 la Anexa 10.In urma intalnirii pe care am avut-o duminica cu dna Pintea i-am spus ca nu este ok, ca exista unitati sanitare care pot acorda sporuri mai mari decat sunt prevazute in aceasta anexa. Si atunci a zis ca nu, ca aceasta anexa a fost facuta pentru Ministerul Sanatatii. Dar nici pentru Ministerul Sanatatii (MS) nu e in regula. S-au colectat date de la spitalele din subordinea MS, care are in jur de 60 ...citeste mai departe despre " Cum s-a ajuns la amenintari cu greva in sanatate: Guvernul face o haiducie - ia din sporuri, ca n-are bani de salarii " pe Ziare.com