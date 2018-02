Greva la o companie la care Guvernul a luat 90% din profit. Minerii, blocati in subteran, iau salariul minim, iar utilajele sunt vechi de 40 de ani

Liderul de sindicat al minerilor de la Slanic, Alexandru Dragoi, sustine ca activitatea salinei va ramane blocata pana cand conducerea va veni cu o oferta pe masura cerintelor angajatilor."La momnentul de fata, toata activitatea este blocata. Sunt 80 de mineri care protesteaza in subteran, iar restul pana la 212 angajati protesteaza la suprafata. Oamenii s-au saturat sa lucreze pe salariul minim. La un brut de 1.900 lei, dupa impozitare, minerului ii mai ramn 1.500 lei. Cum poti trai cu acesti bani?", a declarat pentru Ziare.com Alexandru Dragoi.Liderul de sindicat al minerilor a mai spus si ca in mina de Slanic nu s-a mai investit de 40 de ani, iar riscurile pe care si le asuma minerii, in aceste conditii, sunt foarte mari."Nu s-a intamplat inca nicio tragedie, din fericire. Incercam sa prevenim acest lucru. La noi, de zeci de ani nu s-a mai facut nimic. Totul se darama. Lucram cu utilaje vechi de 40 de ani, unele deja casate", a mai spus liderul de sindicat.Alexandru Dragoi a declarat ca protestul nu se va opri pana cand angajatii nu vor primi o oferta salariala competitiva si nu se vor stabili prioritati pentru investitii.Desi este o situatie de criza, atat conducerea companiei, cat si Ministerul Economiei, nu se grabesc cu o solutionare si nici macar cu o comunicare pe aceasta tema.Am incercat sa obtinem un punct de vedere de le Salrom SA, insa am fost rugati sa revenim in cateva ore, directorul fiind in sedinte si persoana care se ocupa de comunicare nefiind disponibila. La fel, la Ministerul Economieie, dupa 20 de ore de la izbucnirea protestului, Cristian Niculescu, consilierul de imagine al ministrului, ne-a spus doar ca institutia pregateste un comunicat pe aceasta tema si ca, momentan, nu poate oferi informatii oficiale.Statul a luat bani de investitii de la SalromAceasta situatie dramatica are loc in conditiile in care Salrom (a carei sucursala este salina Prahova) se numara printre societatile cu capital majoritar de stat pe care Guvernul Romaniei le obliga, pentru al doilea an consecutiv, sa vireze catre bugetul national cel putin 90% din profit si carora le-a luat bani pana si din fondul de rezerva.Intr-o companie cu utilaje vechi de 40 de ani si angajati care ...citeste mai departe despre " Greva la o companie la care Guvernul a luat 90% din profit. Minerii, blocati in subteran, iau salariul minim, iar utilajele sunt vechi de 40 de ani " pe Ziare.com