Sorin Grindeanu a mai spus, in gluma, ca are probleme cu sotia pe aceasta tema."Am o chestiune personala sau doua pe care vreau sa le spun. Poate la voi am mai mult succes decat am la colegii vostri din Bucuresti. Va rog sa ma ajutati sa nu mai am probleme acasa. Fac un apel la voi si va spun ca de abia am reusit sa o conving pe nevasta-mea. Sa stiti ca nu am 10.000 de euro salariu, salariul meu este de 8.000 de lei. Asa ca toata istoria asta, acum daca intrebi pe oricine si s-ar face un sondaj, cred ca noua din zece ar spune ca Grindeanu are 10.000 de euro pe luna.Am facut apelul asta pentru ca sunteti mult mai apropiati de mine si sa ma ajutati ca luna de luna, sotia mea care este o cititoare de presa, sa nu mai mearga pe anumite cai gresite, imi pare rau ca nu am venit cu fluturasul. Mi-as dori, sa ne intelegem, sa am un astfel de salariu, dar nu e cazul", a declarat, presei, Sorin Grindeanu.Fostul premier Sorin Grindeanu a fost numit, in noiembrie 2017, in postul de presedinte al ANCOM. Mandatul sau expira in anul 2023. La scurt timp, in spatiul public au aparut speculatii cu privire la venitul lui Grindeanu si s-a vehiculat suma de 10.000 de euro.Citeste si:CCR ii da dreptate lui Iohannis: Modul de numire a conducerii ANCOM nu respecta Constitutia. Grindeanu a ajuns sef pe aceasta proceduraIohannis retrimite in Parlament legea ANCOM dupa ce a fost scos din schema inainte de numirea lui Grindeanu ca sefDupa ce a fost numit sef al ANCOM, Grindeanu vorbeste despre cum politicienii sunt tentati sa influenteze justitia. Este premierul al carui guvern a adoptat OUG 13 ...citeste mai departe despre " Grindeanu spune ce salariu are la ANCOM: Va rog sa ma ajutati sa nu mai am probleme acasa " pe Ziare.com