Gripa a facut deja cinci victime. Presedintele Societatii de Microbiologie: Recomandam vaccinarea

"Cred ca in acest an sezonul (de gripa - n.red.) a debutat putin mai devreme decat anul trecut, dar nu inseamna neaparat ca va fi un sezon mai lung sau mai greu. Important este ca inregistram un numar mare de cazuri de gripa in aceasta perioada si, din nefericire, s-au inregistrat deja patru decese.Ce este ingrijorator - decesele au aparut si la persoane care nu aveau afectiuni preexistente, la barbati tineri fara alte afectiuni, ceea ce ne face sa recomandam vaccinarea pentru ca este universala. Practic, orice persoana, dupa varsta de sase luni, inclusiv copiii, beneficiaza de vaccinare", a declarat Alexandru Rafila, miercuri, la Digi24.Precizam ca, intre timp, numarul deceselor cauzate de gripa a crescut la 5.Medicul a explicat ca si in luna ianuarie este utila vaccinarea."Ceea ce trebuie sa facem este sa ne vaccinam la timp. (...) Si in luna ianuarie este utila vaccinarea, putem continua, depinde si de evolutia sezonului, pentru ca intre momentul administrarii si momentul aparitiei unitatii protectoare trec circa 15 zile. Trebuie sa ne vaccinam inainte de a fi expusi la risc pentru vaccinare", a adaugat Rafila.Presedintele Societatii Romane de Microbiologie a aratat ca sunt cateva sute de cazuri de gripa inregistrate in ultima saptamana."Ceea ce ne face sa ne gandim ca sezonul este in plina evolutie si alta solutie in afara de vaccinare sunt masurile generale de igiena si, daca avem o viroza respiratorie, indiferent ca este gripa sau nu, sa nu mergem in colectivitate, sa izolam persoana infectata la domiciliu sau la spital daca este o infectie mai grava si sa nu luam antibiotice - este o alta recomandare de care trebuie tinut cont. (...)Problema legata de gripa este a complicatiilor pe care le produce si a mortalitatii pe care o produce in primul rand la persoane cu comorbiditati, dar nimeni nu este scutit de complicatii si, din nefericire, si decesul se poate inregistra chiar la persoane tinere fara afectiuni cronice", a punctat Rafila.Potrivit medicului, exista doua tipuri de vaccinuri disponibile - vaccinul trivalent si tetravalent. "Eficienta este buna si la vaccinul ...citeste mai departe despre " Gripa a facut deja cinci victime. Presedintele Societatii de Microbiologie: Recomandam vaccinarea " pe Ziare.com