Groapa de la Glina s-a inchis. Robert Negoita anunta o situatie extrem de grava privind gunoiul din Sectorul 3

"Situatie extrem de grava in ceea ce tine de depozitarea la groapa a gunoiului ridicat de Directia Generala de Salubritate S3 din sectorul nostru. Fara anunt prealabil, luni, 18 februarie, groapa de gunoi de la Glina a fost inchisa. Ca sa nu intampinam blocaje, am incercat sa gasim urgent solutii. Concret, am facut demersuri pentru a putea incheia rapid, in mod corect si adecvat, un contract de tratare si depozitare a deseurilor ridicate din sectorul 3, cu Eco Sud. Din pacate, conditiile solicitate de catre Eco Sud, administratorul unui depozit ecologic pentru deseuri situat in localitatea Vidra, prezinta o serie de clauze abuzive, in sensul in care este imposibil sa se poata vreodata respecta aceste impuneri de catre vreun operator de salubritate", precizeaza primarul, pe Facebook El a spus ca a publicat aceste detalii pentru informarea cetatenilor sectorului 3 si pentru a face un apel catre reprezentantii Eco Sud de a incerca sa gaseasca, "la masa discutiilor", o solutie "optima, corecta si eficienta" pentru ambele parti.Primarul Robert Negoita a declarat pentru AGERPRES ca in cursul zilei de joi urmeaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Eco Sud."Cei de la Eco Sud asteapta de la noi sa semnam un contract cu clauze abuzive. Nu putem semna asa ceva. Adica, indiferent de cat gunoi duc, eu sa platesc pentru 10.000 de tone/luna. Nu pot, e ilegal. Nu sunt banii mei, sunt bani publici. Eu sunt de acord sa platesc atat cat duc: ca sunt 3.000 de tone, ca sunt 30.000 de tone. Cat duc, atata facturez. Orice altceva este abuziv. (...) Noi in luna mai trebuie sa avem functionala statia de sortare. In momentul acela, cantitatea de gunoi se reduce la jumatate. (...) Cei de la Glina ne-au pus in fata faptului implinit. Macar daca ne notificau cu trei zile inainte ca au o problema. Noi avem contract cu dansii, iar luni ne-am pomenit ca ne-au inchis poarta, iar dupa ce au inchis poarta, ne-au notificat. Consider ca este de asemenea un comportament iresponsabil", a aratat el.Edilul a mentionat ca Primaria a incheiat contracte si cu alte doua-trei societati care se ocupa de sortare si reciclare, dar ca ace ...citeste mai departe despre " Groapa de la Glina s-a inchis. Robert Negoita anunta o situatie extrem de grava privind gunoiul din Sectorul 3 " pe Ziare.com