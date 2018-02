Plenul Camerei Deputatilor a aprobat tacit, miercuri, un proiect de lege initiat de deputatul PMP Eugen Tomac.Potrivit expunerii de motive, cresterea numarului de propuneri de la opt la 10 pentru membrii celor doua Consilii de Administratie are drept scop respectarea configuratiei politice actuale ale celor doua camerei ale Parlamentului, in vederea asigurarii participarii la procesul decizional al tuturor grupurilor parlamentare.Membrii CA ai SRR, respectiv ai SRTV, sunt desemnati prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti in sedinta comuna a celor doua Camere.Proiectul de lege va pleca la Senat pentru dezbatere si vot, acesta fiind for decizional.Propunerea vine in contextul in care sunt asteptate noile propuneri pentru Consiliul de Administratie al TVR.Pana in acest moment, Biroul Executiv al PNL a decis, luni, sa ii sustina pe Liviu Bratescu si Cristian Petcu in CA al TVR.Totodata, Monica Ghiurco si Karen Sebesi au fost alesi reprezentanti ai salariatilor Televiziunii Romane in viitorul Consiliu de Administratie (CA), in urma scrutinului desfasurat luni la sediile TVR din Bucuresti, Cluj, Craiova, Iasi, Timisoara si Tirgu Mures, a anuntat televiziunea publica. ...citeste mai departe despre " Grupurile parlamentare vor face mai multe propuneri pentru conducerea televiziunii si radioului public " pe Ziare.com