Gunther Krichbaum: Nu avem voie in prezent sa ne gandim la anularea MCV pentru Romania

Krichbaum este totodata noul presedinte al Forumului Germano-Roman si crede ca situatia de la Bucuresti este fara echivoc:"Raportul arata clar ceea ce deja este vizibil pentru toti observatorii: Guvernul Romaniei ataca continuu separarea puterilor in stat si submineaza astfel pas cu pas principiile statului de drept in aceasta tara. Pentru un stat membru al Uniunii Europene, un astfel de fenomen este inacceptabil; de aceea, este corect demersul Parlamentului European de a adopta, marti, o rezolutie pe aceasta tema.O tara care a aderat la UE trebuie sa impartaseasca valorile Uniunii. Printre acestea se numara obligatoriu si respectarea statului de drept, pentru ca fara acesta o democratie nu poate functiona."Krichbaum deplange pozitia nefericita a autoritatilor de la Bucuresti, intens criticate pentru subminarea statului de drept, in contextul preluarii de catre Romania, la 1 ianuarie 2019, a presedintiei prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene:"In cazul Romaniei, se mai adauga si faptul ca tara va prelua in curand presedintia semestriala a Consiliului UE.Tara care detine acest statut are datoria sa atraga atentia celorlalte state membre cu privire la respectarea tratatelor comunitare. Cum pot prin urmare cetatenii europeni sa aiba incredere ca Romania va veghea la respectarea principiilor statului de drept in Uniune, atunci cand chiar acest stat este criticat masiv pentru incalcarea lor?"Nu se pune problema renuntarii la MCV"Pentru prea multa vreme, Europa a avut ochi doar pentru problemele din Polonia si Ungaria, ignorand evolutiile din Romania. Am atras demult atentia cu privire la aceste scapari, intrucat problemele din Romania dureaza deja de o vreme indelungata", a punctat parlamentarul german.Gunther Krichbaum insista ca Bruxelles-ul nu va renunta prea curand la mecanismul de supraveghere a Romaniei, avand in vedere evolutiile gresite din ultimii ani de la Bucuresti. El nu a crezut de la bun inceput ca intentia lui Jean-Claude Juncker de a anula MCV la sfarsitul lui 2019 a fost o idee buna:"Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dorea sa anuleze la sfarsitul lui 2019 mecanismul de supraveghere (MCV) pentru Romania si Bulgaria. Nu am fost de acord cu acest plan, pe care l-am criticat deja in urma cu cati