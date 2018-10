Iata cateva dintre declaratiile ministrului Toader:- Suntem in momentul in care se incheie o perioada de dezbateri pe cele trei legi ale Justitiei. A fost publicata si cea de-a treia, care urmeaza sa intre in vigoare maine.- Pentru corelarea unora dintre prevederi, pentru preluarea unora dintre recomandarile Comisiei de la Venetia, pentru preluarea unora dintre solicitarile CSM, pentru alte necesare corelari, Guvernul a adoptat prezenta OUG.- Noi consideram ca modificarile aduse Legilor Justitiei se vor dovedi benefice pentru Justitie, pentru cetateni- Eu nu am mers la Comisia de la Venetia pentru a negocia, cum am auzit in spatiul public, solutiile din OUG. Nu am mers nici pentru a solicita si a lua aprobare pentru aceste solutii, nici pe cont propriu fara o prealabila dezbatere cu decidentii din tara- Vechimea minima acum este de 8 ani si va fi de 15 ani (pentru cei care vor dobandi functia de procuror general, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, functiile de conducere de la DNA si DIICOT - n.red.).- La MJ, cand se fac acele interviuri, ne recomanda Comisia de la Venetia sa dam dovada de mai multa transparenta. Am preluat modelul CSM si pe viitor respectivele interviuri vor fi transmise in direct, vor fi arhivate, vor putea fi vazute de oricine este interesat-vom reveni cu declaratii si detalii - ...citeste mai departe despre " Guvernul a adoptat OUG pe Justitie. Toader: Nu am mers la Comisia de la Venetia pentru a negocia! " pe Ziare.com