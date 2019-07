Guvernul a avizat publicarea raportului GRECO: Chiar suntem transparenti

"Guvernul a avizat publicarea raportului GRECO, pentru ca, asa cum a si spus doamna prim-ministru, vom face demersurile necesare si vom indeplini toate procedurile pentru ca Guvernul chiar este transparent in ceea ce priveste relatia cu partenerii nostri europeni pe acest segment", a anuntat Nelu Barbu, la finalul sedintei de Guvern, citat de Mediafax.El a afimat ca ministrul Justitiei, Ana Birchall, va stabili impreuna cu reprezentantii GRECO momentul in care va fi publicat raportul."Procedural, de acum incolo ministrul Justitiei va stabili impreuna cu GRECO momentul in care va fi publicat, pentru sincronizare, sa fie publicat si in limba romana si in limba engleza in acelasi timp. E o chestiune de zile presupun", a conchis Nelu Barbu.Marti, Ziare.com a intrebat, atat GRECO, cat si Guvernul Romaniei si pe ministrul Justitiei care este stadiul publicarii documentelor.GRECO a transmis ca nu a primit inca autorizarea publicarii rapoartelor - asa cum e procedura - de la autoritatile romane.Am aflat insa de la ministrul Justitiei ca documentele au fost traduse, iar procedura urmeaza pasii necesari: recomandarea pentru autorizarea publicarii ajunge pe masa Guvernului, iar apoi, de comun acord cu GRECO, este stabilita ziua publicarii.Ce contine raportul GRECOSursele consultate de Ziare.com si care au avut acces la rapoartele privind Romania arata ca Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, critica in termeni duri infiintarea Sectiei Speciale, catalogata drept o "anomalie", care afecteaza independenta Justitiei si care trebuie desfiintata.Desi desfiintarea sectiei Adinei Florea nu este explicit numita in recomandari, termenul folosit in raportul GRECO privind Sectia Speciala este "to abolish", potrivit unor surse europene.GRECO isi exprima astfel ingrijorarea fata de atitudinea autoritatilor romane care, in loc sa renunte la SIIJ, au ales mai degraba sa ignore recomandarile anterioare si sa intareasca sectia, inclusiv prin detasarea politistilor in cadrul ei.Mai mult, spun sursele Ziare.com, desi procedura pe Regula 34, adica evaluarea ad hoc, trebuia sa fie inchisa, monitorizarea va continua incluzand Regula 34 si in etapa a patra de evaluare, care priveste coruptia in mediul parlamentar si in sistemul judiciar.Recomandarea privind desfiintarea SIIJ nu vine int ...citeste mai departe despre " Guvernul a avizat publicarea raportului GRECO: Chiar suntem transparenti " pe Ziare.com