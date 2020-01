Guvernul a crescut diurnele militarilor trimisi in afara tarii: Ajung pana la 140 de euro pe zi

Conform unui comunicat al MApN, in acest mod se vor pune in practica prevederile art. 26 din Legea nr. 121/2011 si se va asigura un tratament echitabil in acordarea drepturilor reglementate in proiect pentru toate categoriile de personal din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, care participa la aceleasi tipuri de misiuni si operatii sau la unele similare, in afara teritoriului statului roman.Aplicarea actului normativ nu necesita alocarea unor sume suplimentare, fondurile incadrandu-se in limitele aprobate anual prin bugetele institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precizeaza MApN.Potrivit noii HG, personalul participant la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 121/2011 (misiuni de aparare colectiva, de raspuns la crize si misiuni de pace) privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, cu completarile ulterioare, denumit in continuare personal, beneficiaza de diurna in valuta in urmatoarele cuantumuri:* ofiterii - 140 de euro/zi/persoana* maistrii militari, subofiterii, agentii de politie si agentii de politie penitenciara - 130 de euro/zi/persoana* alte categorii de personal - 120 de euro/zi/persoana.Totodata, arata sursa citata, personalul participant la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 121/2011 (misiuni cu caracter umanitar), cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de diurna in valuta in urmatoarele cuantumuri:* ofiterii - 70 de euro/zi/persoana* maistrii militari, subofiterii, agentii de politie si agentii de politie penitenciara - 65 de euro/zi/persoana* alte categorii de personal - 60 de euro/zi/persoana.Ministerul Apararii mentioneaza ca, "anterior adoptarii acestei hotarari, cuantumurile diurnei in valuta de care beneficia personalul roman in temeiul HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (diurna de categoria I), cu modificarile si completarile ...citeste mai departe despre " Guvernul a crescut diurnele militarilor trimisi in afara tarii: Ajung pana la 140 de euro pe zi " pe Ziare.com