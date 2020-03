O companie din Coreea de Sud va trimite 20 de mii de kituri de testare pentru Covid-19, circa 2 milioane de teste individuale, catre Romania, anunta Agentia de presa Yonhap, care citeaza Ministerul de Externe din aceasta tara.Potrivit Yonhap, detaliile contractului, adica numele companiei private, dar si suma cu care testele au fost cumparate, nu au fost dezvaluite.Coreea de Sud a inceput foarte devreme testarile si a reusit sa puna sub control raspandirea noului coronavirus.UPDATE 18:30 - Grupul de Comunicare Strategica confirma achiztia celor 2 milioane de teste din Coreea de Sud si anunta ca prima transa va ajunge in depozitele Unifarm saptamana ce vine. Transa va fi de 200.000 de teste."Mentionam ca, in aceasta perioada, Compania Unifarm SA face in permanenta demersuri de a achizitiona, de la producatori autorizati din intreaga lume, teste de diagnostic, alte dispozitive, dar si medicamente necesare pentru limitarea raspandirii COVID 19, pe care le distribuie unitatilor sanitare sau cabinetelor medicale, pe baza de comanda", se arata in comunicat.Urmareste AICI, in format LIVE TEXT, cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " Guvernul a cumparat 2 milioane de teste pentru coronavirus din Coreea de Sud " pe Ziare.com