Guvernul PSD trimite o gramada de bani pentru o biserica din Elvetia. Romanii de acolo ar prefera sa fie investiti in scoli si spitale din tara. Reactia BOR

"Parohia Bisericii Ortodoxe Romane din Berna a achizitionat anul acesta un impresionant imobil in capitala Elvetiei - un ansamblu arhitectonic cu mai multe sali, bucatarie si un apartament.Centrul Parohial Heligkreuz - a fost cumparat de la comunitatea catolica din Berna care, conform declaratiilor publice, nu-si mai putea permite costurile anuale, extrem de ridicate, necesare pentru intretinerea monumentului arhitectonic. Astfel, cu parere de rau, catolicii au renuntat la centrul lor in schimbul unei sume de 900.000 CHF", au transmis cei de la Rezist Zurich, intr-un comunicat catre Ziare.com.Acestia spun ca noua parohie este deja a 13-a din Elvetia."Desi au fost trimise invitatii tuturor credinciosilor din celelalte 12 parohii ale BOR de pe teritoriul Elvetiei, numarul credinciosilor romani care au participat la sfintirea asa numitului 'centru al tuturor romanilor din Elvetia' (care a avut loc pe 21 aprilie 2018, n.red.) a fost de circa 100 de persoane", se mai arata in comunicat.Rezist Zurich face trimitere si la declaratiile preotului paroh, Laurentiu Precup, care a anuntat ca din cei 900.000 de franci elvetieni, 400.000 CHF au fost stransi din donatii, iar pentru restul de 500.000 CHF a facut un imprumut pe 10 ani la o banca elvetiana. Mare parte din acest imprumut, insa, a fost acoperit in doar cateva luni dupa ce Guvernul a dat 470.000 de franci elvetieni, astfel ca acum parohul a facut un apel catre credinciosi ca sa achite si ultima transa de 30.000 CHF care a mai ramas din imprumut."Ingrijorarea ratelor la banca ce urmau sa impovareze parohia pentru urmatorii 10 ani, si mare parte din povara inerenta finantarii acestui proiect a trecut. Cu ajutorul celor care au sprijinit actiunea noastra pana acum si cu siguranta rod al lucrarii lui Dumnezeu, am reusit sa adunam suma de 870.000 CHF.Prin darnicia si dorinta romanilor din Elvetia s-a strans suma de 400.000 CHF. Guvernul Romaniei a subventionat proiectul nostru cu suma de 427.500 EURO/470.000 CHF", se arata in comunicatul semnat de preot.Guvernul Elvetiei baga bani in spit ...citeste mai departe despre " Guvernul PSD trimite o gramada de bani pentru o biserica din Elvetia. Romanii de acolo ar prefera sa fie investiti in scoli si spitale din tara. Reactia BOR " pe Ziare.com