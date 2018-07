Potrivit OUG adoptate in sedinta de marti, IGSU a fost desemnat drept unitate de achizitie centralizata, MAI urmand sa suplimenteze dotarea IGAv cu 22 de elicoptere, dintre care 10 elicoptere usoare si 12 medii sau grele, si cu cel putin un simulator de zbor."Acestea vor imbunatati substantial capacitatea de raspuns si de pregatire in cazul situatiilor de urgenta de amploare si intensitate deosebita. De asemenea, amplasarea in teritoriu a resurselor ce vor fi achizitionate va permite furnizarea unui raspuns rapid in situatii de urgenta pe intreg teritoriul national, dar si acoperirea a doua componente esentiale a misiunilor de cautare-salvare, respectiv cele din mediul montan si misiunile pe mare", a transmis Ministerul de Interne.Doua unitati SMURD importante ar urma sa fie desfiintate. Primariile nu mai au bani, MAI le ignoraAchizitia se va face din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), din care MAI beneficiaza de aproximativ 600 milioane de euro. Din aceasta suma, au fost alocate aproximativ 170 de milioane de euro pentru achizitia de elicoptere.De asemenea, precizeaza reprezentantii minsiterului, in perioada urmatoare IGSU va initia o licitatie deschisa avand ca scop incheierea unui acord cadru pentru satisfacerea necesitatilor ministerului, in valoare de aproximativ 418 milioane de euro si care se va derula pe parcursul a patru ani.In 20 aprilie, MAI a supus dezbaterii publice un ordin prin care IGSU devine unitate de achizitii centralizata pentru cumpararea de elicoptere si simulatoare de zbor necesare pentru interventia in situatii de urgenta.In prezent, IGAv dispune de 22 de aeronave (20 elicoptere si 2 avioane) reprezentand un grad general de asigurare de 56% fata de totalul prevazut in Strategia dezvoltarii aviatiei MAI 2010-2020. ...citeste mai departe despre " Guvernul a dat ordonanta de urgenta sa cumpere 22 de elicoptere si un simulator de zbor " pe Ziare.com