Decizia a fost luata in conditiile in care salariul minim brut urmeaza sa creasca de la 1 decembrie sau 1 ianuarie.Punctul de amenda este de 10% din salariul minim brut pe economie, iar daca guvernul nu ar fi decis inghetarea sa acesta ar fi urmat sa creasca odata cu majorarea salariului minim.Amintim ca guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, ordonanta de urgenta care prevede modificarea Codului Muncii si introduce definitia de salariu minim diferentiat.Dupa publicarea OUG in Monitorul Oficial, Executivul urmeaza sa aprobe o hotarare in care sa fie mentionate sumele si momentul de la care OUG intra in vigoare.- Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Guvernul a decis sa inghete punctul de amenda la 145 lei pentru anul viitor " pe Ziare.com