Doris Mircea este diplomat de cariera cu rang de ministru plenipotentiar, coordonator al Directiei Comunicare, Promovare si Organizare din cadrul Unitatii pentru Pregatirea Presedintiei Romaniei la Consiliul U.E. a M.A.E., anunta Executivul, intr-un comunicat de presa.Din 2002 a activat in cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa U.E. de la Bruxelles, ca purtator de cuvant, responsabil pentru afaceri culturale, educatie, cercetare, diplomatie publica si strategia de comunicare. In 2008 a revenit in tara la conducerea Directiei Comunicare, fiind numita, in 2010, purtator de cuvant al M.A.E. Este doctor in sociologie (tema comunicarea in diplomatie) si a absolvit Master of Arts in International Politics la ULB, Bruxelles.Nelu Barbu este consilier de stat al prim-ministrului si purtator de cuvant al Guvernului incepand cu februarie 2018. ...citeste mai departe despre " Guvernul a desemnat doi purtatori de cuvant pentru perioada presedintiei rotative a UE " pe Ziare.com