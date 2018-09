Guvernul a lasat parchetele fara bani! Nu mai sunt fonduri pentru contributiile catre ANAF sau autopsiile in caz de omor

Prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov (PTB), Claudiu Sandu, a explicat astfel modul cum activitatea structurii pe care o conduce a fost afectata de cea mai recenta rectificare bugetara. Inainte de a deveni prim-procuror, magistratul a fost sef al sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov si este presedintele filialei Brasov a Asociatiei Procurorilor din Romania.Declaratia a fost facuta la evenimentul "Blitzkriegul penalilor", organizat de Frontline Club Bucharesti.Pe scurt, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov s-ar fi luat 78.000 lei la rectificarea bugetara. Pentru a explica ce inseamna aceasta suma, Sandu a aratat ca PTBv in 2018 a avut alocata suma de 80.000 de lei pentru cheltuieli cu expertize, comisii rogatoriii internationale, ordine de ancheta, traduceri si alte proceduri similare.Practic, procurorii nu pot solutiona dosare daca nu raspund la comisii rogatorii internationale sau daca nu se fac traduceri."Or, in momentul de fata, luandu-mi 78.000 de lei, am cam inchis discutia. Nu mai am bani de nimic...Din cate stiu eu, s-a taiat la toate parchetele din tara. La nivel de Parchet General, s-a taiat undeva la nivel de 10 milioane de lei", a mai declarat Sandu.Procurorul a explicat ca nu a existat nicio justificare pentru care i s-au taiat fonduri din bugetul Parchetului din Brasov."A venit compartimentul de contabilitate si mi-a spus: avem o problema, nu mai avem 78.000, nu mai avem bani sa platim contributiile. Pentru o perioada probabil vom fi si suprataxati de ANAF. Nu am avut bani sa platim contributiile pentru salarii, lasand la o parte restul cheltuielilor de functionare," a povestit Claudiu Sandu.Prim-procurorul arata ca parchetul pe care il conduce are in competenta investigarea infractiunilor de omor, de coruptie, mai putin cele care sunt in competenta DNA, macro-criminalitatea economica, cum ar fi evaziunea fiscala si spalarea de bani.Din punctul de vedere al lui Sandu, anchetele sunt in pericol de a se opri. "In acest moment, sunt intr-o mare pana. La momentul de fata, facem mari eforturi pentru a asigura, de exemplu, finantarea serviciiilor de medicin ...citeste mai departe despre " Guvernul a lasat parchetele fara bani! Nu mai sunt fonduri pentru contributiile catre ANAF sau autopsiile in caz de omor " pe Ziare.com