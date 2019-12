Executivul a adoptat, in acest sens, o ordonanta de urgenta, care a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara la solicitarea Ministrului Transporturilor, Lucian Bode."Propun introducerea pe ordinea de zi a unei ordonante de urgenta pentru prorogarea unor termene prevazute in articolul 51 din Ordonanta 111 pentru comunicatii electronice. Este vorba despre prorogarea termenului pana la care operatorii de telefonie mobila sunt obligati in situatia in care comercializeaza cartele preplatite sa solicite, in baza Ordonantei 62/2019, date cu caracter personal de la utilizatori", a spus Bode la inceputul sedintei.OUG, atacata la CCRMinistrul Transporturilor a mentionat ca OUG 62/2019 prevede ca de la 1 ianuarie 2020 operatorii de telefonie mobila sunt obligati, in situatia in care comercializeaza cartele preplatite, sa solicite date cu caracter personal de la utilizatori.El a adaugat ca aceasta ordonanta a fost adoptata in septembrie 2019, dar a fost atacata la Curtea Constitutionala de catre Avocatul Poporului. Pentru ca pana acum CCR nu s-a pronuntat in privinta ei, a fost nevoie ca Guvernul sa proroge acel termen cu privire la cartelele preplatite, a afirmat Bode. ...citeste mai departe despre " Guvernul a prelungit pana pe 31 martie termenul pana la care mai pot fi cumparate cartele preplatite fara buletin " pe Ziare.com