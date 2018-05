Guvernul a schimbat substantial legislatia privind achizitiile publice - care sunt principalele modificari

Cele mai importante modificari: doar Curtea de Conturi va fi cea care veridica modul in care sunt facute cheltuielile publice, iar cei care contesta licitatiile aferente achizitiilor publice trebuie sa depuna o cautiune de 2% din valoarea contractului.Potrivit OUG, actul normativ a fost adoptat avand in vedere "necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului achizitiilor publice, in caz contrar existand riscul diminuarii gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinta cea mai grava in acest caz reprezentand-o amanarea/intarzierea implementarii unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local".Citeste si: Guvernul modifica azi Legea achizitiilor publice. Dancila spune ca va fi dupa model germanCe acte normative s-au modificatPrin Ordonanta de Urgenta au fost modificate patru legi si doua ordonante de urgenta.- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;- Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;- Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice;- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii.Ce contracte sunt anuntate in Jurnalul Oficial al UEIn cazul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificarile din noile propuneri reiau o parte din modificarile facute si printr-o alta OUG, data in decembrie 2017.Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este obligatorie publicarea unui anunt de participare si/sau de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europen ...citeste mai departe despre " Guvernul a schimbat substantial legislatia privind achizitiile publice - care sunt principalele modificari " pe Ziare.com