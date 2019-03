De ce a fost blocat pe Youtube clipul de promovare a Romaniei

La o incercare de accesare a linkului clipului aparea urmatorul mesaj: "Videoclipul nu este disponibil. Acest videoclip cuprinde continut de la ProTV SRL, care a blocat difuzarea acestuia in tara ta invocand drepturile de autor".Initial, informatia despre acest videoclip era promovata pe site-ul Guvernului la sectiunea Stiri sub numele de "Noul clip de promovare turistica a Romaniei". Joi, postarea nu se mai afla pe site-ul Guvernului.Clipul se regaseste in continuare pe pagina de Facebook a Ministerului Turismului, unde a fost lansat duminica seara.Reactia Ministerului TurismuluiDupa mediatizarea informatiei, Ministerul Turismului a transmis clarificari, precizand ca detine toate drepturile de autor pentru clip."In urma preluarii filmului de catre o televiziune in cadrul jurnalelor de stiri, imaginile au fost postate pe contul de Youtube al respectivei institutii mass-media. Este procedura standard pentru o televiziune sa incarce propriile stiri cu drepturi de autor.Din aceasta cauza, in urma unei verificari automate realizate de Youtube, procedura standard in cazul tuturor video-urilor uploadate pe platforma, au fost identificate aceleasi imagini in surse diferite. Automat, sistemul informatic a blocat, din eroare, materialul video-ul sursa si a mentinut accesibil clipul care a preluat imagini de la sursa", a transmis ministerul.Reprezentantii institutiei sustin ca in urma unei notificari trimise catre Youtube si Pro Tv intreaga situatie a fost deblocata."Ministerul Turismului detine toate drepturile de autor pentru clipul de promovare a Romaniei, nicio alta entitate nu are niciun drept de autor asupra imaginilor din film!Cu acest prilej, ministerul turismului face un apel catre toti reprezentantii mass-media si catre toate persoanele care au difuzat informatia eronata potrivit careia ministerul nu ar detine drepturile de autor ale clipului sa verifice informatiile inainte de a le face publice, principiu valabil pentru orice informatie de interes public!", se arata in comunicatul institutiei.A.G. ...citeste mai departe despre " De ce a fost blocat pe Youtube clipul de promovare a Romaniei " pe Ziare.com