Guvernul cumpara de urgenta echipamente pentru combaterea si prevenirea infectiilor cu noul coronavirus

Anuntul a fost facut duminica, dupa desfasurarea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta."Am convocat Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta dintr-un motiv foarte simplu - maine va avea loc sedinta pregatitoare pentru sedinta Guvernului si vrem sa prezentam ca si co-initiatori un proiect de ordonanta de urgenta pentru a veni in sprijinul eforturilor facute de catre MAI, MAE, Ministerul Sanatatii in combaterea, prevenirea infectiilor cu noul coronavirus", a spus ministrul Vela.El a mentionat ca s-a hotarat achizitionarea, in regim de urgenta, a unor echipamente pentru combaterea si prevenirea infectiilor cu acest virus."Daca aceste stocuri existau la MAI, MS, nu era necesara aceasta sedinta si acest efort financiar. In context, am hotarat sa fie achizitionat, in regim de urgenta, de catre Oficiul National pentru Achizitii Centralizate, din subordinea Ministerului Finantelor, in aceasta situatie de urgenta - echipamente individuale de protectie, camere de izolare cu presiune negativa, izolete cu presiune negativa pentru transport pe targa, seturi de suport cardiorespirator, substante pentru dezinfectare si filtre pentru echipamente de izolare", a spus ministrul.Vela a precizat ca in 45 de zile dupa adoptarea actului normativ se va stabili un cadru multianual pentru constituirea stocurilor nationale de urgenta, care sa fie aprobat prin ordin comun al MAI si MS.La randul sau, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a informat ca in prezent la nivel mondial sunt peste 11.000 de cazuri confirmate de imbolnavire cu noul coronavirus, 250 de decese si 20 de cazuri la nivelul UE."Din aceste 20 de cazuri 7 sunt la nivelul Germaniei, 6 - in Franta, 3 - in Italia si cate unul in alte state din UE. Vestea buna este ca niciun stat din jurul Romaniei nu are cazuri confirmate cu infectie de coronavirus. Si nici Rusia nu are niciun caz de infectie cu coronavirus.La nivel national, dupa cum stiti, de aceasta saptamana, Institutul Matei Bals are capacitatea de a diagnostica orice caz de coronavirus, iar incepand de maine doua alte institute din tara vor primi 100 de kituri de coronavirus, ne referim la Iasi si Cluj.Deci, in momentul de fata, la nivel national avem 1.000 de asemenea kituri, deci suntem ...citeste mai departe despre " Guvernul cumpara de urgenta echipamente pentru combaterea si prevenirea infectiilor cu noul coronavirus " pe Ziare.com