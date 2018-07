"A fost alocata finantarea in valoare de 10 milioane de lei pentru municipiul Sibiu din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru un sistem de supravegehere video in municipiul Sibiu.Este o investitie necesara pentru desfasurarea in bune conditii a summit-ului UE care se va desfasura la Sibiu de Ziua Europei", a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, la finalul sedintei de guvern de marti.In conditiile in care Romania va detine, incepand cu 1 ianuarie 2019, pentru 6 luni, presedintia Consiliului Uniunii Europene, pe 9 mai (Ziua Europei), vor veni la Sibiu 27 de sefi de stat si de guvern, 36 de delegatii oficiale, 400 de invitati de rang inalt si circa 800 de jurnalisti.Or, o asemenea participare la eveniment presupune masuri drastice de securitate, care necesita si o buna supraveghere video a mai multor zone din oras. ...citeste mai departe despre " Guvernul da 10 milioane de lei ca sa supravegheze video un intreg oras. De ce era nevoie de asa ceva " pe Ziare.com