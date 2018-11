Guvernul Dancila recunoaste la CJUE ca NU a implementat directiva spalarii banilor si cere sanctiuni mai mici

Astfel, Romania risca sa fie condamnata de magistratii europeni si sa plateasca sanctiuni de milioane de euro chiar in perioada in care detine Presedintia Consiliului UE, adica in prima jumatate a anului 2019.Potrivit "Memoriului in aparare" depus de Radu Cantar la CJUE, "Guvernul Romaniei considera ca si-a indeplinit partial obligatiile". Agentul guvernamental solicita instantei europene o sanctiune mai mica.El arata ca Romania a implementat partial, in alte legi sau hotarari de guvern, prevederi din aceasta directiva europeana. Proiectul legislativ de implementare a acestei directive a trecut luna trecuta de Parlament si este in prezent la Curtea Constitutionala.Memoriul semnat de Radu Cantar are 43 de pagini, din care pledoaria de 27 de pagini si anexe.Unul dintre motivele invocate de Cantar: "Romania nu a fost niciodata condamnata de catre Curte pentru neindeplinirea obligatiei de transpunere in termen a unei directive UE in niciun domeniu, deci nici in domeniul combaterii spalarii banilor, care face obiectul Directivei 2015/849".Sursa: "Memoriul in aparare" depus la CJUE"Problema" actiunilor la purtatorRadu Cantar incearca sa diminueze si impactul activitatii firmelor cu actiuni la purtator din Romania. El explica faptul ca in tara noastra sunt prea putine astfel de societati.Sursa: "Memoriul in aparare" depus la CJUEDirectiva europeana privind combaterea spalarii banilor cerea in iunie 2015 ca firmele cu actiuni la purtator sa-si faca public actionariatul.USR a acuzat in Parlament ca tergiversarea a avut ca scop sa nu-l supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea, baronii locali si arata cu degetul catre firma Tel Drum.Citeste si: Legatura nebanuita dintre Tel Drum si directiva UE pe care PSD nu a transpus-o in lege si care risca sa coste Romania milioane de euroCine este Radu CantarRadu Cantar a fost numit de premierul Viorica Dancila in mai 2018 avocat al Romaniei la Curtea de Justitiei a UE, cu rang de subsecretar de stat, fiind promovat de mai multi membri PSD din Oltenia. El a fost sustinut de fostii demisionari din Ministerul de Externe, ministrul Victor Negrescu si secretarul de stat Cristian Winzer.Potrivit Adevarul, in declaratia de avere din 2017, C ...citeste mai departe despre " Guvernul Dancila recunoaste la CJUE ca NU a implementat directiva spalarii banilor si cere sanctiuni mai mici " pe Ziare.com