Guvernul grec suspecteaza posibile "acte criminale" in cazul incendiilor si a deschis o ancheta

"Pentru focul care a inceput pe muntele Penteli" si s-a propagat la Mati, oras unde se afla marea majoritate a celor 82 de victime, "ne punem numeroase intrebari si nu va ascund ca un element serios ne-a determinat sa deschidem o ancheta", a declarat Nikos Toskas in cursul unei conferinte de presa organizate in comun, la Atena, cu purtatorul de cuvant al guvernului, Dimitris Tzanakopoulos, si comandantii pompierilor si politiei.Incendiul a izbucnit luni, la ora locala 16:57 (13:57 GMT) si s-a propagat rapid la Mati, o asezare aflata la mai putin de 30 de kilometri est de Atena si una dintre zonele populare printre turistii locali, inclusiv printre pensionari.Cel putin 187 de persoane au fost ranite in incendiu, printre acestea numarandu-se 22 de copii. Toti au fost identificati, potrivit autoritatilor.Potrivit evaluarii initiale, peste 500 de locuinte din zona vasta afectata de flacari au suferit pagube, majoritatea fiind complet distruse.