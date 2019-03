Guvernul le-a dat in scris transportatorilor ca saptamana viitoare interzice Uber si le da voie sa circule tot cu masinile vechi

Desi Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) amenintase ca va aduce la protestul de joi nu mai putin de 5.000 de masini, pana la urma in Piata Victoriei nu au mai ajuns decat vreo 800-900 de autoturisme.In plus, desi spuneau ca joi nici macar nu vor sa mai discute cu Guvernul - care i-a mintit deja de prea multe ori - reprezentantii COTAR au avut, totusi, negocieri cu o delegatie a Cabinetului Dancila, in urma carora protestul s-a si intrerupt.De ce a renuntat si COTAR la proteste - asa cum a facut si FORT in ziua precedenta - in baza promisiunilor Guvernului? Detalii a oferit pentru Ziare.com presedintele COTAR, Vasile Stefanescu."In primul rand, tin sa va spun ca noi n-am renuntat la proteste. Doar le-am suspendat. Ne-am intalnit cu reprezentantii Guvernului, cu mandat de la doamna prim-ministru. Da, ni s-a promis din nou ca se da ordonanta.Apoi, am ramas insa in Piata Victoriei pana cand Guvernul a emis un comunicat de presa prin care si-a asumat public faptul ca saptamana viitoare se va da ordonanta de urgenta lansata in dezbatere publica, pe 1 martie, de Ministerul Dezvoltarii. Ce inseamna asta pentru noi?Scrie clar in comunicat: odata adoptata, ordonanta va elimina sintagma 'in mod repetat' din Legea Taximetriei, iar activitatea de rent-a-car trece la Autoritatatea Rutiera Romana (ARR) . In plus, programul de transport interjudetean se prelungeste.Ce sa va zic? Sigur ca am mai primit promisiuni de adoptare a acestei ordonante care nu s-au respectat. Dar de aceasta data si-a asumat doamna premier Viorica Dancila ca se va adopta. Daca nu isi respecta cuvantul - desi, totusi, mi-e greu sa cred ca nu si-l va respecta - va avea o problema. Cum spuneam, noi doar am suspendat protestele, momentan...", a declarat pentru Ziare.com Vasile Stefanescu.De ce vor transportatorii sa forteze adoptarea ordonanteiLa cate proteste organizeaza pentru a forta adoptarea ordonantei, e evident ca transportatorii ar avea mult de castigat de pe urma ei.Daca Guvernul da ordonanta, inainte de toate, din Legea Taximetriei se va elimina sintagma "in mod repetat".De ce vor transportatorii asa ...citeste mai departe despre " Guvernul le-a dat in scris transportatorilor ca saptamana viitoare interzice Uber si le da voie sa circule tot cu masinile vechi " pe Ziare.com