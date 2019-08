Guvernul mareste de cinci ori amenda pentru apelurile false la 112

"Este nevoie o inasprire a sanctiunilor aplicate pentru cei care apeleaza in mod abuziv serviciul 112. Astfel de actiuni care genereaza costuri inutile si, mai grav, pun in pericol vietile celor care au cu adevarat nevoie de ajutor trebuie puternic descurajate.Vom majora amenzile pentru persoanele care alerteaza in mod fals echipajele de interventie in situatii de urgenta. Maximul amenzii va fi crescut de 5 ori, de la 1.000 de lei la 5.000 de lei", a anuntat Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.Totodata, premierul a spus ca actul normativ prevede imbunatarirea modului de preluare si gestionare a informatiilor de localizare a apelurilor prin 112.Mai exact, subliniaza Dancila, se va crea cadrul legal pentru a fi implementat rapid sistemul de tip AML, care va permite localizarea mult mai precisa a celor care apeleaza serviciul national unic 112.Cartele PrePay doar buletinulOrdonanta mai prevede si ca operatorii de telefonie mobila sa furnizeze servicii pe cartele PrePay doar dupa ce colecteaza datele de identificare a proprietarului cartelei SIM."Dupa cum stiti, imediat dupa tragedia de la Caracal, am cerut o analiza ampla a legislatiei, pentru a veni rapid cu modificari necesare, astfel incat sa recladim increderea cetatenilor in institutii.Am identificat un pachet amplu de masuri, pe care le punem treptat in practica, atat pentru a imbunatati modul de actiune in situatii de urgenta, cat si pentru descurajarea criminalitatii.Aprobam azi un act normativ prin care asiguram un raspuns cat mai promt la urgentele cetatenilor, prin imbunatarirea modului de preluare si gestionare a informatiilor de localizare asociate apelurilor prin 112. Astfel, creem cadrul legal pentru o implementare rapida a sistemului de tip AML, care va permite localizarea mult mai precisa a celor care apeleaza serviciul national unic 112.Tot pentru o mai buna localizare a persoanei care solicita ajutor, este necesara identificarea apelantului prin asocierea numarului de telefon cu datele celui care foloseste numarul de pe care apeleaza", a precizat Dancila.La inceputul lunii, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a spus ca sistemul Advanced Mobile Location (AML), care permite localizarea rapida a celor care suna la 112, va fi implementat dupa ce se va realiza ...citeste mai departe despre " Guvernul mareste de cinci ori amenda pentru apelurile false la 112 " pe Ziare.com