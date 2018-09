Guvernul nu poate aproba rectificarea bugetara fara avizul CSAT. Cum ar putea insa sa o forteze

El il contrazice astfel pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care a spus ca "Guvernul are obligatia de a cere si nu de a astepta un aviz CSAT".In schimb, a explicat Augustin Zegrean pentru Ziare.com, Parlamentul poate face acest lucru, pentru ca este forul legislativ suprem si nu poate nimeni sa il opreasca sa adopte o lege."Exista practica Curtii Constitutionale prin care s-a hotarat ca avizul este obligatoriu de cerut de catre Guvern. Ca este negativ sau pozitiv, este alegerea Parlamentului sa aprobe legea sau sa nu il dea nesocotind avizul CSAT. Parlamentul este forul legislativ suprem, este reprezentantul poporului roman si nu poate nimeni sa il opreasca sa adopte o lege daca vrea sa o adopte", a declarat Augustin Zegrean.Asadar, daca legea ajunge in Parlament, poate fi votata si fara avizul CSAT. Insa, pentru a ajunge in Parlament, ea trebuie sa fie aprobata de Guvern care, potrivit Constitutiei nu are cum sa faca acest lucru fara aviz.Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, Augustin Zegrean, spune insa ca Executivul ar putea adopta in sedinta de azi proiectul de rectificare bugetara, prin ordonanta de urgenta, chiar daca nu este constitutional.Precizam insa ca o ordonanta de urgenta poate fi atacata la CCR doar de catre Avocatul Poporului. Iar reactia lui Victor Ciorbea s-a demonstrat in trecut ca este cel putin intarziata, in cazul in care ea totusi exista.Astfel, daca Guvernul adopta azi OUG pentru aprobarea rectificarii bugetare, ea poate fi publicata imediat in Monitorul Oficial si astfel sa intre in vigoare."Eu inteleg ca Guvernul vrea sa adopte o OUG in domeniul bugetar dar ma tem ca nu se poate face lucrul acesta pentru ca in Constitutie, la titlul 4, unde se vorbeste despre bugetul de stat si finantele publice spune ca Guvernul intocmeste anual proiectul de buget pe care il prezinta spre aprobare Parlamentului.Daca se adopta prin ordonanta de urgenta, nu ajunge la CCR, nu poate nimeni sa sesizeze CRR, sa o examineze din punct de vedere constitutional, decat Avocatul Poporului. Iar daca va fi adoptata OUG si va fi depusa la Parlament ea intra in vigoare la data depunerii la Parlament si la data publicarii in Monitorul Oficial. Ulterior, daca va fi depusa la Parlament pentru de ...citeste mai departe despre " Guvernul nu poate aproba rectificarea bugetara fara avizul CSAT. Cum ar putea insa sa o forteze " pe Ziare.com