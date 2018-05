Guvernul pregateste o OUG impotriva Uber si aplicatiilor de taxi. Clever Taxi: Va afecta 800.000 de romani

Guvernantii au pus gand rau unor aplicatii precum Clever Taxi si Star Taxi, dar de proiectul aflat in dezbatere publica mai pot fi vizate si serviciile de ride-sharing precum Uber sau Taxify.In urma acestui demers, Clever Taxi avertizeaza ca interdictia aplicatiilor de acest gen "va afecta 800 de mii de cetateni si 20 de mii de soferi de taxi"."Consideram ca ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii taximetriei nu reflecta dorinta cetatenilor si a soferilor, iar totodata nici nu este aliniata normelor europene, raspunde doar cerintelor unei asociatii care se declara a fi reprezentativa. Clever Taxi raspunde zilnic nevoilor a peste 800.000 de cetateni din peste 20 de orase din Romania si ofera o modalitate de lucru moderna si eficienta pentru 20.000 de soferi.Oamenii si-au aratat constant sprijinul pentru aplicatia noastra, iar cel mai recent moment a fost acum 2 luni, cand peste 40.000 de mii de oameni au semnat in primele 48 de ore petitia pentru Bucuresti Smart City. Ei isi doresc o solutie rapida si sigura de a gasi o masina, nu de a avea 10 aplicatii instalate in telefon sau de a astepta la un numar de dispecerat.Aplicatiile agregatoare au produs multe schimbari care au revolutionat industria de taxi si locul lor este in legea taximetriei, dar cu o distinctie clara fata de dispecerate care functioneaza dupa un alt sistem, asa cum vedem in tarile vestice. Romania este printre singurele tari din Europa unde exista dispecerizare obligatoriei", se arata in comunicatul de presa al Clever Taxi, remis marti Ziare.com.Cei de la Clever Taxi mai considera ca o voce importanta in dezbaterea privind schimbarea Legii taximetriei ar trebui sa fie si societatea civila, avand in vedere ca si cetatenii vor fi afectati de eventualele modificari."Ne dorim o dezbatere reala in jurul Legii taximetriei, nu o decizie pripita fara motivarea urgentei. Credem ca sunt multe probleme care ar trebui discutate si trebuie ascultata parerea adevaratelor asociatii reprezentative ale soferilor de taxi si opinia societatii civile. Consideram ca acest lucru nu se poate realiza in 10 zile.Este un proiect amplu care ar trebui sa fie dezbatut in Parlament, in cadrul tuturor comisiilor specializate si cu toti actorii implicati. Noi credem ca cetatenii de rand care beneficiaza direct de aceste aplicatii si care sunt afectati de a ...citeste mai departe despre " Guvernul pregateste o OUG impotriva Uber si aplicatiilor de taxi. Clever Taxi: Va afecta 800.000 de romani " pe Ziare.com