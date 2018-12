Guvernul s-a razgandit. Nu mai creste salariul minim la 2.350 lei pentru cei cu vechime in munca de cel putin 15 ani

Majorarea se va face doar pentru persoanele incadrate pe functii cu studii superioare, cu o bechime de cel putin 1 an, informeaza Profit.ro."Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ultarioare, se stabileste in bani, fara a incluide sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora.Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora", se arata in documentul obtinut de Profit.ro.La inceputul lunii noiembrie, fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta ca de la 1 ianuarie salariul minim pe economie creste la 2.080 lei, iar pentru cei cu studii superioare si pentru cei care au minim 15 ani vechime la 2.350 lei."De la 1 ianuarie, ar urma sa fie salariul minim pe economie 2.080 de lei, iar salariul minim pentru cei cu studii superioare 2.350 de lei si pentru cei care au minim 15 ani vechime, tot 2.350 de lei", a spus Lia Olguta Vasilescu.Noul ministru al Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca majorarea salariului minim va fi aprobata in sedinta de Guvern de vineri."Salariul minim pe economie, vom mai avea astazi o discutie si pe parcursul vizitei la Bruxelles unde preluam Presedintia Consiliului UE si va fi dezbatut si aprobat vineri in sedinta de Guvern si atunci vom avea forma finala. Ce pot eu sa anticipez, cred ca va intra in vigoare de la 1 ianuarie" a afirmat ministrul Muncii.Citeste si:Teodorovici inca nu stie de cand va creste salariul minim: Decidem daca de la 1 decembrie sau 1 ianuarieInvestitorii francezi avertizeaza: Majorarea salariului minim afecteaza intreaga economie a RomanieiInvestitorii germani avertizeaza: Din cauza majorarii salariului minim, unele companii isi vor reduce activi ...citeste mai departe despre " Guvernul s-a razgandit. Nu mai creste salariul minim la 2.350 lei pentru cei cu vechime in munca de cel putin 15 ani " pe Ziare.com