Guvernul vrea sa puna taxa pe ambalaje, dar nu stie cum s-o aplice. Ce produse s-ar putea scumpi si de cand

Scumpirea ar putea fi cauzata - spun mai multe surse din industria alimentara - de intrarea in vigoare a Ordonantei 74/2018, adoptata de Cabinetul Dancila inca din luna iulie.Prin intermediul acestui act normativ, la presiunile Comisiei Europene, Guvernul vrea sa-i oblige pe marii comercianti sa recupereze, in sistem de garantie, o parte dintre ambalajele reutilizabile pe care astazi oamenii le arunca la gunoi.Practic, ambalajul reutilizabil ar ajunge sa coste 0,5 lei, potrivit ordonantei, iar romanii care se intorc la magazin si il predau vor primi acesti bani inapoi.In teorie, recuperarea ambalajelor reutilizabile ar trebui sa fie avantajoasa atat pentru stat si industrie, cat si pentru cetatean.Din pacate, Guvernul, care pana acum n-a miscat un deget ca sa se alinieze cerintelor europene, a creat o ordonanta fara nicio rigoare si fara vreo viziune coerenta asupra modului in care ar trebui sa functioneze, de fapt, lucrurile.Iar sa recuperezi si sa refolosesti ambalaje e, din nefericire, mai complicat decat pare la prima vedere, au apreciat reprezentantii industriei alimentare consultati de Ziare.com.Cum ar trebui sa functioneze, de fapt, sistemul de garantiePotrivit Ordonantei 74/2018 - publicata in Monitorul Oficial pe 19 iulie - fiecare magazin din Romania cu suprafata mai mare de 400 de metri patrati va trebui "sa organizeze preluarea ambalajelor reutilizabile" de la clientii sai, incepand cu 31 martie 2019.Ce inseamna acest lucru? Inseamna, inainte de toate, ca fiecare mare comerciant va trebui sa-i informeze pe clienti ca pot aduce si preda la magazin ambalajele reutilizabile goale. Acestea ar urma sa fie insotite, la predare, si de bonul fiscal care sa ateste ca ele au fost, intr-adevar, cumparate din magazinul respectiv.In schimbul fiecarui ambalaj reutilizabil primar returnat, comerciantul trebuie sa-i achite clientului garantia, in valoare de 0,5 lei.Bineinteles, comerciantul va trebui sa isi creeze spatii in care sa depoziteze ambalajele reutilizabile preluate de la populatie, pana la momentul in care acestea vor ajunge inapoi la producator, care sa le spele si sa le refoloseasca.Ordonanta nu prevede, momentan, cum anume vor ajunge ambalajele reutilizabile din depozitul comerciantului inapoi la producator. Mai ales ca, daca sunt personalizate, aceste ambalaje nu vor pute ...citeste mai departe despre " Guvernul vrea sa puna taxa pe ambalaje, dar nu stie cum s-o aplice. Ce produse s-ar putea scumpi si de cand " pe Ziare.com