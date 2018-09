Guvernul vrea sa puna taxa pe autostrazi, desi ele nu prea exista. Consecinta? Mai multe accidente si mai putini bani la buget

Marea problema este, insa, ca Romania inca nu are cu adevarat autostrazi. O retea completa inseamna aproximativ 3.000 de kilometri, iar in momentul de fata avem doar 777.Astfel, banii care se vor strange din aceste taxe vor fi mult mai putini decat cei incasati pe roviniete de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR).Singura solutie ar fi ca taxele impuse pentru putinele autostrazi pe care le avem sa fie foarte mari. Dar, in acest caz, romanii vor alege sa evite autostrazile si sa foloseasca in continuare drumurile nationale, gratis, atrage atentia directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura, Ionut Ciurea."E o non discutie, cel putin in acest moment (taxa pe autostrada - n.red) . Pentru ca in momentul in care o sa avem macar dublul de km fata de cum avem acum, macar 1.500, o sa putem pune, teoretic, problema sa taxam toate autostrazile si sa lasam rovinieta deoparte.O retea completa in Romania inseamna vreo 3 mii de km, iar acum avem 777 de km. Acum sunt niste probleme. Daca am pune de maine taxe pe autostrada, am avea mai multe probleme.In primul rand, nu avem suficiente autostrazi. Si, daca nu mai taxam oamenii pentru drumurile nationale, pentru ca rovinieta dispare, atunci nu am strange suficienti bani astfel incat sa putem sa intretinem macar reteaua de autostrazi, nu mai vorbesc de cea de drumuri nationale.Si asa stam prost cu mentenanta la drumurile nationale si la autostrazi. Si banii care sunt dati pentru mentenanta nici acum nu sunt suficienti. Avem gropi, mizerie, nu avem parapete.Asadar, daca se renunta la rovinieta, nu vor veni bani pentru drumuri nationale, vor veni teoretic din autostrazi si, daca urca taxa pe autostrazi foarte mult, nu va mai merge nimeni pe ele. Pe ei ii intereseaza sa prosteasca lumea", a declarat Ionut Ciurea pentru Ziare.com.Va creste substantial numarul accidentelorDirectorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura atrage atentia ca oamenii vor prefera sa mearga in continuare pe drumurile nationale, evitand astfel autostrazile si taxele percepute pentru ele. Asa va creste numarul accidentelor rutiere."Mai este un lucru foarte interesant. In momentul in care o sa taxam autostrazile, soferii vor spune ca nu dau bani si o sa prefere sa mearga pe DN. Si va fi aici ...citeste mai departe despre " Guvernul vrea sa puna taxa pe autostrazi, desi ele nu prea exista. Consecinta? Mai multe accidente si mai putini bani la buget " pe Ziare.com